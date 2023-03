Momente speciale la Românii au talent! Ce s-a întâmplat în ediția de vineri, 31 martie

În cadrul ediției Românii au Talent difuzate pe 31 martie, jurații au avut parte de numere inedite, unul dintre el fiind cel în care Radu Iordache, un bătrân de 87 de ani, a venit să-și arate talentul nebănuit și să-și spună povestea inedită de viață. Bărbatul susține că a făcut amor cu aproape 900 de femei și că a subordonat circa 1500 de oameni.

Radu Iordache a venit pe scena Românii au Talent în cel de-al 13-lea sezon pentru a le recita juraților scrisori de dragoste pe meserii, toate din memoriile sale. Nu doar versurile au impresionat, ci și povestea sa. Părăsit fiind de soție pentru că stătea mai mult la muncă decât acasă, având trei schimburi ca inginer șef, bărbatul a făcut dragoste cu aproape 900 de femei până la vârsta de 87 de ani. Când a făcut această afirmație, bărbații de la masă au rămas șocați. Mai mult decât atât, Pavel Bartoș a spus chiar că l-ar face gelos pe Ilie Năstase.

„După ce am divorțat, viața a ajuns un păcat, de la un capăt la altul. Destule femei și fete, scrie aici. (…) Dați-mi voie să nu fiu modest și să mă consider un cunoscător în ceea ce privește relațiile sexuale dintre femei și bărbați, ținând seama că am avut aproape 900 de femei. 900 de femei, spre rușinea mea. Și am ajuns să le cunosc foarte bine pe tovarășele noastre de viață”, scria Radu Iordache de la Românii au talent în cartea sa.

Ce s-a întâmplat la Românii au Talent

Un alt număr de senzație care a fost difuzat vineri este cel al unui tânăr care a venit în Capitală, tocmai din Bacău, pentru a face un moment special cu păpuși. Mai mult de atât, artistul a vrut să demonstreze că fiecare păpușă are un secret.

Încă un moment magic a fost cel în care un bărbat a povestit cum a renunțat la job-ul de analist financiar pentru a se face magician. Jurații au rămas mască atunci când au auzit peripețiile sale.

