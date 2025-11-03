Momentul în care cutremurul de 6,3 grade zguduie totul din temelii! VIDEO devenit viral după seismul din Afganistan

Nordul Afganistanului a fost zguduit, luni dimineață, de un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3, care a provocat o nouă tragedie într-o țară deja marcată de numeroase dezastre naturale. Zeci de clădiri s-au prăbușit, drumuri au fost blocate, iar echipele de salvare se luptă contracronometru pentru a găsi supraviețuitori printre ruine.

Epicentrul seismului a fost localizat în apropierea orașului Mazar-e Sharif, unul dintre cele mai importante centre urbane din nordul Afganistanului. Mișcarea telurică s-a produs în jurul orei 1:00 dimineața, ora locală, la o adâncime de aproape 30 de kilometri, potrivit datelor Institutului American de Studii Geologice. Orașul a fost trezit brusc din somn de vibrațiile puternice care au durat câteva secunde, dar au fost suficiente pentru a provoca pagube considerabile.

Potrivit informațiilor, primele bilanțuri indică cel puțin 20 de morți și aproximativ 320 de răniți, însă autoritățile locale se așteaptă ca numărul victimelor să crească pe măsură ce echipele de intervenție ajung în satele izolate. În unele zone, comunicațiile sunt întrerupte complet, iar salvatorii întâmpină dificultăți din cauza terenului accidentat și a clădirilor fragile, construite din materiale tradiționale care cedează ușor în fața unui cutremur de asemenea intensitate.

Imaginile din Mazar-e Sharif arată clădiri prăbușite, oameni care sapă cu mâinile goale printre dărâmături și spitale copleșite de numărul mare de răniți. Mulți dintre cei afectați suferă de fracturi, arsuri sau traumatisme cauzate de prăbușirea structurilor grele. Unele clădiri istorice, inclusiv faimoasa Moschee Albastră, simbol al orașului, au fost parțial avariate.

Cutremurul vine la doar câteva luni după o altă tragedie seismică de proporții, produsă în sud-estul țării, care a făcut peste două mii de victime. Afganistanul se află la intersecția a două plăci tectonice active, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai vulnerabile regiuni din lume la cutremure. În plus, infrastructura precară, clădirile fragile și lipsa resurselor pentru intervenție rapidă amplifică impactul fiecărui dezastru natural.

În zonele afectate, zeci de familii au rămas fără adăpost. Locuitorii s-au adunat în curțile școlilor, pe stadioane sau în moschei, încercând să se adăpostească de frigul nopții. Echipele medicale improvizează spitale de campanie, iar voluntarii încearcă să distribuie apă, pături și alimente celor care au pierdut totul.

