Cutremur în România, joi după-masă. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut seismul

România a fost zguduită de un nou cutremur în această dimineață. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la ora locală 12:16, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Acest seism s-a produs la o adâncime de 120 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 53 km vest de Focşani, 59 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 70 km est de Braşov şi 85 km nord-est de Ploieşti. Cele mai mari seisme din acest an au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea, ambele având magnitudinea de 4,4 pe Richter.

În această lună, în țara noastră s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini între 2 și 4,2 grade. În 2024, cel mai puternic seism a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.

Deși în 2024 activitatea seismică a fost intensă, se pare că românii nu au de ce să își facă griji nici în 2025. Potrivit specialiștilor, un seism mare, asemănător cu cel din 1977, nu se va produce în următorii ani. Gheorghe Mărmureanu, reputat seismolog și fost director al Institutului Național pentru Fizica Pământului, spune că următorul cutremur mare s-ar putea înregistra abia peste cinci ani.

„Nu este cazul să ne speriem, stați liniștiți! Încă vreo cinci ani de acum înainte nu vor fi cutremure de intensitate mare, care să pună în pericol România, chiar dacă în lume au loc și unele mai mari. Însă, nu este de joacă, nu e de glumit cu aceste blocuri cu bulină roșie! Au rămas puține în toată țara, o mare parte dintre locatari au părăsit aceste imobile, mai ales în zona Lipscani. Un astfel de bloc trebuie consolidat serios.

Mai sunt cam cinci ani în care în România nu se vor înregistra cutremure mari, conform unor statistici, dar și aceste calcule sunt uneori incerte. Ce mai e sigur în lumea asta?! Totuși, ar mai fi timp pentru consolidări și pentru verificarea structurii”, declara Gheorghe Mărmureanu, în urmă cu ceva timp.

