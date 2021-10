Monica Anghel îi mulțumește lui Gigi Becali pentru ajutorul acordat în lupta cu COVID-19: „Cum a aflat că sufăr de acest virus…”

Monica Anghel a trecut prin momente dificile după ce s-a infectat cu noul coronavirus. La acel moment Gigi Becali a fost cel care a sărit în ajutorul artistei şi i-a trimis medicamente pentru a se recupera cât mai repede. Recent, cântăreaţa a ţinut să îi mulţumească public milionarului pentru tot ce a făcut.

Deşi era imunizată cu schema completă ce vaccinare, Monica Anghel s-a infectat cu noul coronavirus. Din fericire a luat o formă uşoară a bolii, însă a fost nevoită să urmeze un tratament. Cel care a ajutat-o a fost chiar Gigi Becali.

”Sunt pentru prima oară în această situație, am fost vaccinată cu cea de-a doua doză de vaccin pe data de 5 aprilie. Înțeleg că dacă nu aveam vaccinurile făcute ar fi fost o formă foarte gravă. Sunt acasă, totuși fiind acasă sunt monitorizată de medicul meu […].

Eu am crezut că este o răceală pentru că săptămâna trecută am avut un concert la Alba-Iulia și a fost în aer liber, a plouat și m-am gândit că am răcit, doar că eu sunt un om foarte responsabil și am considerat să fac un test rapid. A ieșit pozitiv, din păcate. Am luat legătura cu toți oamenii cu care am intrat în contact săptămâna trecută, din fericire toți au ieșit negativ”, povestea Monica Anghel la acea vreme.

”Mi-a trimis niște medicamente ce se găsesc destul de greu”

Recent, în cadrul unei emisiuni TV, Monica Anghel i-a mulțumit omului de afaceri Gigi Becali, pentru ajutorul acordat în lupta cu temutul virus. De asemea a vorbit şi despre cum se simte în prezent.

„Lucrurile sunt toate bune și la locul lor acum. A fost o săptămână dificilă. De fapt, primele zile au fost chiar dificile, cu febră, amețeli, dar nu am avut complicații. Am avut o variantă ușoară a acestui virus. Aș vrea să le mulțumesc doctorilor și mai ales lui Gigi Becali care mi-a trimis niște medicamente ce se găsesc destul de greu. Cum a aflat că sufăr de acest virus, mi-a trimis imediat medicamentele. Sunt bine! Mai am de stat în casă încă o săptămână. Pe data de 21 mi-am făcut testul rapid și mi-a ieșit imediat pozitiv și ca să pot să fiu și în baza de date mi-am mai făcut unul a doua zi dimineață și am trimis imediat medicului. Băiatul a ieșit negativ, e bine”, a declarat cântăreața, potrivit spynews.ro.

Sursă foto: Instagram