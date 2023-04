Monica Tatoiu nu și-a pierdut apetitul sexual nici la 66 de ani. Din contră, cunoscuta femeie de afaceri a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.ro că după 60 de ani, pofta pentru sex a devenit și mai mare ca de obicei. Doar că, la această vârstă, există un inconvenient. Extrem de creativă însă, Monica Tatoiu are leac pentru orice…

Monica Tatoiu a vorbit fără menajamente, în exclusivitate pentru CANCAN.ro, despre apetitul său sexual, pe care nu și l-a pierdut nici măcar la 66 de ani. Vedeta TV a recunoscut, totodată, că n-a rezistat niciodată fără sex și că din acest punct de vedere i-a semănat tatălui său. După o anumită vârstă însă, a adăugat aceasta, bărbatul este cel care nu mai poate, iar atunci intră în joc creativitatea sa, pe care a avut-o tot timpul.

„Sexul dupa 60 de ani, după menopauză, e cel mai bun. Doar să mai ai cu cine. Bărbații îmbătrânesc. Dar eu sunt creativă. Pentru femei atunci începe pofta. Eu am avut-o mereu, semăn cu tata. Eu n-am stat niciodată fără sex, mi-au plăcut bărbații. Dar nu sexul a fost pe primul plan. Ci relația care conține și preludiu, îmbrățișări, povești, tandrețe.

Când te întalnești cu un bărbat pentru care vibrezi, atunci se eliberează energia. Sexualitatea nu-i o rușine. E ca și când mănânci. Una e să-ți umfli burta, alta să-ți delectezi papilele gustative. Sexualitatea acum e ca la iepuri și nu-i înțeleg…Toata generația lui fi-miu e așa.

Mă gândesc ce să fac cu atâta energie pe care o am, trebuie să o folosesc constructiv. Ce să fac cu viața mea. Mi se spune să intru în politică, dar nu vreau să mă sacrific pentru niște proști”, a declarat Monica Tatoiu în exclusivitate pentru CANCAN.ro.

„Mi s-a spus că încă mai puteam face copii la 58 de ani!”

Vedeta TV crede că și tratamentul hormonal pe care l-a făcut după ce a descoperit că are cancer de endometru a ajutat-o să se mențină în formă. Mai mult, la ultimul control pe care și l-a făcut, în America, după ce boala i-a recidivat, ea avea să afle că putea face copii și la 58 de ani!

„Am cancer de endometru. Nu s-a vindecat, dar e ținut sub control. La 24 de ani mi s-a declanșat, apoi la 58 a recidivat.

La 24 de ani am căzut pe stradă. Nu puteam să fac copii, apoi am început să pierd mult sânge. Am ajuns la un medic bun din Timișoara. Aveam și-n familie, moștenire de la bunica. Puteam muri în șase luni. M-am tratat cu anticoncepționale hormonale. După un an s-a calmat. Apoi, în urma stresului din 2008, cu compania, câmd am pierdut un milion de euro, s-a declanșat din nou. Și atunci am decis să-mi dau demisia, să plec.

Am fost la New York, nu era extins…La 58 de ani, când mi s-a făcut biopsia, medicul mi-a zis că încă mai puteam face copii.

Din această cauză, la mine menopauza s-a instalat la 61 de ani, de asta am un ten așa frumos. N-am avut bufeuri niciodată. Cancerul de endometru tratat cu hormoni a avut și acest efect benefic. M-a ajutat mult când am născut, la 40 de ani. N-am nici osteoporoză.

Mi-a explicat ginecologul…De atunci, nici biopsie nu am mai făcut, nu-i bine să-l zgândărești”, a completat vedeta.

