Moșii de toamnă 2025, tradiții și obiceiuri. Ce NU ai voie să faci pe 1 noiembrie

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 17:45
Moșii de toamnă sunt pe 1 noiembrie 2025/ Sursa foto: Creștinortodox

În data de 1 noiembrie 2025 are loc ziua de pomenire a morților, cunoscută și sub denumirea de Moșii de toamnă sau Sâmbăta Morților. Credincioșii merg la biserică și împart pachete în memoria celor adormiți. Există și câteva superstiții legate de această datină străveche. Află, în articol, ce nu ai voie să faci în această zi, potrivit tradiției!

Moșii de toamnă reprezintă o zi importantă în tradiția ortodoxă românească, fiind un moment dedicat celor plecați dintre noi. Credincioșii merg la biserică, împart pachete, aprind lumânări și se roagă pentru sufletele celor adormiți.

Ce nu ai voie să faci de Moșii de toamnă

Ziua dedicată Moșilor de toamnă nu este lipsită de superstiții. Potrivit tradiției străvechi, de Sâmbăta Morților, sunt interzise activitățile grele, inclusiv munca la câmp. Este important ca atenția credincioșilor să fie îndreptată doar către pomenirea celor adormiți.

De asemenea, conform superstițiilor transmise din strămoși, este interzis consumul excesiv de alcool, iar comportamentele necorespunzătoare sunt descurajate. Este important ca oamenii să păstreze o atmosferă de respect și solemnitate, în amintirea celor plecați dintre noi. De asemenea, femeile trebuie să umble cu capul acoperit.

Există o superstiție legată și de pachetele pe care credincioșii le vor împărți la biserică. Mai exact, de Sâmbăta Morților, nu este bine să dai de pomană băuturi alcoolice, țigări sau lucruri care i-au aparținut persoanei decedate. Părintele Gabriel Cazacu, preot la mănăstirea Cașin din București, a explicat ce alimente pot fi împărțite.

„În tradiția ortodoxă, Sâmbăta Morților este o zi de rugăciune, de reculegere și de pomenire a celor trecuți în veșnicie. Credincioșii participă la slujbe speciale, iar după acest obicei, se împart pachete cu alimente. Gestul are atât rolul de a-i sprijini pe cei aflați în nevoie, cât și acela de a păstra vie amintirea celor dragi care nu mai sunt printre noi.

Pachetele de pomană variază în funcție de zonă și pot cuprinde nuci, struguri, pere și alte fructe de toamnă, dar și plăcinte cu dovleac și colivă sau grâu fiert. În anumite regiuni, tradiția adaugă și un simbol aparte: un bănuț strecurat în pachet, despre care se crede că aduce noroc celui care primește și, deopotrivă, celui care dăruiește.” a explicat Părintele pentru Digi24.ro.

Tradiția populară mai spune că sufletele celor adormiți coboară pe pământ în această zi de sărbătoare. Astfel, este important la locurile de veci ale acestora să fie curate și îngrijite. Se mai recomandă evitarea certurilor, mai ales în familie.

