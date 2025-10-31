Halloween-ul stârnește controverse! Vedetele din România zic pas la sărbătoare: „Nu ne punem coarne”

Pe 31 octombrie se sărbătorește Halloween-ul, care a luat o amploare destul de mare și la noi de ceva vreme. Deși unii sunt extrem de încântați și așteaptă cu sufletul la gură să-și decoreze casele, ori să se costumeze în fel și fel de personaje creative, alții sunt total împotriva acestei sărbători. Iar unele dintre vedetele noastre sunt total împotrivă, și nu vor să audă nici în ruptul capului de nimic din ce semnifică Halloween-ul. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Carmen de la Sălciua, Elena Ionescu și Andreea Popescu, iar părerile lor par de nestrămutat. Nu doar că nu celebrează, ci consideră că această sărbătoare este una care, spun ele, nu are nicio legătură cu noi și cu creștinismul.

Câteva dintre divele noastre par unite de aceleași simțăminte atunci când vine vorba despre Halloween. L-au luat pe „Nu” în brațe și nu vor să aibă nimic de-a face cu cea mai spooky sărbătoare din an. Unele spun că ar avea legătură cu „necuratul” și spun că s-au documentat în legătură cu semnificația pe care o are la bază. Dar, ca să fim corecți până la capăt, să vedem, ce înseamnă de fapt, Halloween-ul, care a băgat spaima în vedetele noastre.

Are la bază origini celtice, iar denumirea vine de la All Hollow’s Eve (Ajunul tuturor sfinților), o zi dedicată pomenirii celor care au plecat dintre noi. Iar costumele înspăimântătoare și decorațiunile specifice ale casei au rolul de a alunga spiritele rele. Părerile sunt împărțite atunci când vine vorba despre acceptarea faptului că această sărbătoare și-a făcut loc și în România, dar să vedem ce au de spus vedetele noastre.

Carmen de la Sălciua: „Nu sunt de acord cu acest Halloween”

Artista rămâne fermă pe poziții! Nu se costumează, refuză să meargă la petreceri tematice în această perioadă și spune că pentru ea această sărbătoare pur și simplu nu există.

Această sărbătoare este împrumutată, nu este a noastră, a celor care vrem să credem că suntem creștini. Eu nu sunt de acord cu acest Halloween, iar dacă aș avea un copil nu aș vrea să sărbătorească. Un copil ar trebui educat să creadă în lucruri frumoase, bune, să fie crescut în credință. E adevărat că mulți părinți o să-mi sară în cap acum, dar sunt și foarte multe jucării, tot felul de monștri și zmei, care sunt toxice, aș spune eu. Ca să-l sărbătorești pe diavol, mi se pare cam ciudat. Eu nu sunt de acord, dar nici nu am o problemă cu cei care sărbătoresc. Eu nici nu m-am costumat niciodată, nici nu aș accepta să particip la astfel de petreceri, le refuz. Pentru mine nu e o sărbătoare. Dacă totuși ar fi să aleg, aș prefera să văd un copil costumat în costum popular, sinceră să fiu, nu în drăcușori. Noi luăm tot felul de sărbători, din America, din alte părți, dar avem și noi sărbătorile noastre tradiționale, care sunt atât de frumoase. Părerile sunt împărțite, dar nu cred că ar trebui să se formeze două baricade în sensul acesta, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

Elena Ionescu, în schimb, este ceva mai permisivă. Cu toate că nici acasă la ea nu se păstrează tradițiile specifice, este de acord ca fiul ei să se mai costumeze din când în când, în personaje pozitive.

Noi nu am organizat niciodată ceva de acest Halloween, în mod deosebit. În schimb, noi avem ca o tradiție, băgăm un dovleac la cuptor și facem prăjituri. Din câte știu eu, nu este o sărbătoare a noastră, este o sărbătoare împrumutată, și mai mult decât atât, cred că are la bază un mesaj nu tocmai ortodox. La un moment dat, eu i-am luat costume de supereroi, ca să aibă și el la școală. Dar din acestea din desene animate, nu ceva horror. Căutăm mereu să fie personaje pozitive. Noi nici nu decorăm casa, mai punem câte un dovleac, decor de toamnă, așa, nu ceva înfricoșător. Pentru mine, copilul meu e încă mic, și nu aș vrea să asimileze anumite lucruri cu o conotație negativă. Dacă stau bine și-mi amintesc, mai demult chiar l-am costumat într-un îngeraș, acum vreo trei ani, era spectaculos, deci ceva pe pozitiv, iar de atunci, nu l-am mai costumat, deghizat decât în supererou, ne-a spus Elena Ionescu.

Andreea Popescu: „Nu ne punem coarne de draci”

Fosta dansatoare a Deliei nu este nici ea de acord cu Halloween-ul. Vedeta spune că i-a explicat fiului ei care este părerea familiei și mai mult decât atât, în această perioadă, obișnuiește să plece în diferite vacanțe cu familia, pentru a evita cu totul această sărbătoare.

Noi nu sărbătorim Halloween-ul, noi suntem cu Dumnezeu, nu cu Halloween, nu avem treabă cu el. Dacă ne documentăm puțin, o să vedem exact cum a apărut, cine l-a inventat, ce anume se sărbătorește, iar noi nu suntem din același film. Avem libertatea de a căuta, fiecare interpretează cum vrea. La școală se organizează tot felul de lucruri, dar uite că noi în fiecare an nu suntem acasă, plecăm în perioada în care se sărbătorește Halloween-ul. Noi am avut o discuție cu fiul nostru, i-am explicat ce înseamnă și a înțeles. A înțeles că noi suntem creștini, iar această sărbătoare nu reprezintă familia noastră. Nu ne punem coarne de draci, nu ne facem fantome, pentru că nu avem nevoie de chestiile astea. Noi mergem și dintotdeauna la biserică, în fiecare duminică, iar pentru el, acesta este firescul, a declarat Andreea Popescu pentru CANCAN.RO.

