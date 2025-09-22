Motivul bizar pentru care testul de sarcină făcut de un bărbat poate avea rezultat pozitiv

Nu trebuie să fii femeie ca să obții un test de sarcină pozitiv. Chiar dacă nu poate da naștere, există un motiv bizar pentru care și un bărbat poate avea un astfel de rezultat, potrivit CSID.ro.

Dacă un bărbat face un test de sarcină, într-un scenariu neobișnuit, și obține un rezultat pozitiv, ar trebui să îl interpreteze ca pe un semnal de alarmă. Cercetările medicale au arătat că nivelurile ridicate de hCG la bărbați pot însemna probleme grave de sănătate. În acest sens, oamenii de știință au realizat un studiu publicat în Annals of the Royal College of Surgeons of England pentru a explora modul în care aceste teste ajută la diagnosticarea unor boli nemiloase.

Care sunt cauzele unui test de sarcină pozitiv la bărbați

Cercetătorii au descoperit că un rezultat pozitiv la bărbați, în cazul efectuării unui test de sarcină, poate fi un semn că aceștia suferă de cancer testicular. Motivul este legat de faptul că unele tumori cu celule germinale secretă hCG, hormon care poate apărea în urină.

De asemenea, există și alte cauze medicale care pot duce la un test de sarcină pozitiv, însă acestea sunt mai rare – tumori hepatice, gastrice sau pulmonare, anumite medicamente care afectează nivelurile hormonale și erori de laborator sau contaminare. Iată la ce simptome trebuie să fiți atenți!

Noduli sau umflături într-unul sau ambii testiculi

Senzație de greutate sau disconfort în scrot

Modificări bruște ale dimensiunii testiculelor

Durere surdă în abdomenul inferior sau spate

Experții au oferit sfaturi importante despre ce trebuie să facă bărbații care descoperă un rezultat pozitiv.