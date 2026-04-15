Motivul pentru care Andreea Corb nu a petrecut Paştele în familie: “A fost foarte important pentru mine să-mi ofer ce aveam eu nevoie”

Andreea Corb a stârnit numeroase reacții după ce a publicat pe TikTok un clip în care explică de ce a ales să nu petreacă sărbătorile pascale în familie.

Creatoarea de conținut a vorbit deschis despre nevoia ei de liniște, despre presiunea sărbătorilor în familie și despre importanța de a-și respecta propriile limite. Mesajul ei a devenit rapid viral, mai ales datorită sincerității cu care descrie un subiect pe care mulți tineri îl evită

Motivul pentru care Andreea Corb nu a petrecut Paştele în familie

Andreea își începe mesajul cu afirmația:

„O să zic ceva foarte controversat acum. Aseară am ajuns acasă. Sper că ați avut sărbători pascale fericite și liniște. Eu de obicei nu vorbesc foarte mult despre chestiile astea, dar o să mai încerc să mai zic una alta.”

De aici, intră într-o confesiune sinceră despre nevoia ei de liniște și despre presiunea pe care o resimte în perioada sărbătorilor atunci când merge în familie. Ea explică faptul că anul acesta a decis să nu meargă acasă:

„De sărbătorile pascale eu nu m-am dus acasă de Paște, da? Și sunt foarte fericită că nu m-am dus. Nu o zic într-un sens rău.”

Andreea povestește că, în cele patru zile în care fusese plecată, simțea nevoia să se liniștească cu adevărat.

„Acum eram foarte bucuroasă că după ce am fost patru zile plecată de acasă, mi-am luat o văcănțică să fiu liniștită, să mă liniștesc cu adevărat, să simt că sărbătorile gen chiar le petrec în liniște. Asta aveam nevoie de liniște, ce aveam eu nevoie. A fost foarte important pentru mine să-mi ofer ce aveam eu nevoie și adică liniște în felul meu, cum simt eu că voiam.”

Andreea spune că a analizat ce își dorește cu adevărat:

„Și am gândit ce aș vrea să fac. Deci am stat așa și m-am gândit. Am zis acasă de sărbători nu vreau să mă duc. Ceartă, agitație, discuții, lucruri pe care nu vreau să le fac. Eu am 24 de ani, îmi iubesc familia, dar generația noastră și generațiile mai mari știu chestia asta.”

De asemenea, Andreea recunoaște că ar fi fost stresată dacă ar fi mers:

„Eu, pentru că știu că m-aș fi stresat, m-aș fi enervat, mi-aș fi petrecut patru zile în nervi și aș veni acasă mai încărcată și mai stresată și mai obosită, vreau chestia, ce aș vrea să fac.”

Așa că a ales o vacanță scurtă:

„Deci acasă nu vreau să mă duc, să stau acasă, nu vreau să stau, că ce fac singură acasă în București, ce să fac, nu vreau. Ce ai vrea tu, Andreea, tu ce ai vrea să faci? Aș vrea să stau la soare. Am luat o vacanță patru zile, am stat la soare și am zis ce ai mai vrea să faci? Să-mi termin cartea. Mi-am terminat cartea, deci am stat la soare și mi-am citit cartea. Asta a fost excepțional.”

Înainte de plecare, a făcut curățenie generală:

„Înainte să plec să fac o curățenie generală, ca tot omul de Paște, ca să fie casa ordonată pe când vin acasă, să mă ocup de absolut tot ce trebuie să mă ocup înainte să plec, ca atunci când vin acasă să nu fiu stresată, că n-am făcut, că n-am dres, că am lăsat casa vraiște.”

La întoarcere, totul era exact cum își dorise:

„Și vă jur că am ajuns azi noapte acasă, m-am trezit, acum sunt la sală, mă duc la sală. Băi, atât de liniștită sunt! Nu știu, n-am nimic să mă enerveze. Mulțumesc lui Dumnezeu. M-am odihnit, m-am relaxat, am venit calm acasă. Casa e lună și bec, efectiv, lună și bec. Hainele sunt spălate, vasele sunt spălate. Nu știu, totul e curat, e ordonat.”

Andreea spune că organizarea a fost cheia:

„Am venit la sală și mă gândesc, Doamne, deci pentru liniștea asta tot ce trebuie să facem e să ne organizăm foarte bine. Felicitări Ionela, șefa organizației mele, care m-a învățat să mă organizez mai bine, da, să ne organizăm mai bine și să ne punem pe noi și pe nevoile noastre pe primul plan.”

În final, aceasta transmite un mesaj celor care se simt judecați:

„Și acum, cei care mă veți judeca că eu nu am fost acasă de Paște, e ok. Eu m-am liniștit. Eu, Andreea, pentru mine, eu sunt liniștită. Iar cei care nu ați mers acasă de Paște, eu sunt persoana care să vă spună că este ok. Nici nu înseamnă că nu vă iubiți familia, nici nu înseamnă că nu vă pasă de ei, nici nu înseamnă că nu vă pasă de sărbătorile pascale. Nu înseamnă nimica, înseamnă că ați făcut ce ați vrut voi să faceți. Și eu mă uit la clipuri de genul pe care le fac alte persoane, mă liniștesc când văd că și alții zic și am zis hai să o spun și eu, că gen și pe mine mă liniștesc.”

CITEŞTE ŞI: EX-concurenta de la MasterChef, pusă la zid pe TikTok. Scandalul care a împărțit internetul în două: “M-au atacat oamenii”

Andreea Corb, umilită de Cătălin Scărlătescu la MasterChef: ”Nu că ești neatentă, ești…”