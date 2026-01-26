Acasă » Exclusiv » EX-concurenta de la MasterChef, pusă la zid pe TikTok. Scandalul care a împărțit internetul în două: “M-au atacat oamenii”

EX-concurenta de la MasterChef, pusă la zid pe TikTok. Scandalul care a împărțit internetul în două: “M-au atacat oamenii”

26/01/2026 | 15:24
Influencerii s-au inflamat pe TikTok, unde o nouă dramă online a împărțit comunitatea în două tabere. Totul a pornit după ce o cunoscută creatoare de conținut din zona de food și lifestyle, fostă concurentă la Masterchef, a fost ironizată public de un alt tiktoker. Motivul? Dieta pe care aceasta o urmează de mai mult timp și care, în opinia criticilor, „nu ar da rezultate”. De aici până la acuzații de bullying, body-shaming și promovarea urii n-a fost decât un pas, iar conflictul a atras rapid reacții din partea altor influenceri. Iată despre cine este vorba și cât de departe s-a ajuns. 

E scandal mare pe Tiktok acolo unde influencerița Andreea Corb a ajuns în centrul atenției după ce a fost ironizată public de un alt creator de conținut. Totul a pornit după ce aceasta a împărtășit în mediul online modul în care încearcă să slăbească și să adopte un stil de viață mai sănătos. Demersul ei nu a fost însă privit cu ochi buni de toată lumea, iar un tiktoker cunoscut a ales să facă o glumă pe seama procesului ei de slăbit, stârnind imediat reacții aprinse în comunitate.

Războiul influencerilor pe Tiktok! Acuzații de bullying și body-shaming de la o presupusă glumă

Influencerul Avram Grigore, cunoscut de comunitatea sa pentru glumele ironice și acide la adresa diverselor situații și, mai nou, la adresa altor persoane a inflamat comunitatea Andreei Corb, fosta concurentă Masterchef. Tânăra, al cărui conținut se bazează pe mâncare, a început să își documenteze jurnalul ei de a slăbi pe Tiktok. Doar că, faptul că acest lucru i-a luat mult timp, a stârnit o glumă din partea lui Avram Grigore.

„Serialul meu preferat este Andreea Corb la dietă. De cinci ani tot la dietă este!”, a scris el pe Tiktok.

De aici, internetul a luat foc, iar comentariile, acuzațiile de body-shaming și discuțiile despre bullying online nu au întârziat să apară. Nu a durat mult până când Andreea Corb a reacționat. Vizibil deranjată de situație, influencerița a ales să îi răspundă public, punându-l la punct pe creatorul de conținut și atrăgând atenția asupra impactului pe care astfel de „glume” îl pot avea asupra unei persoane.

„Vreau să îi adresez lui Avram Grigore ceva. Știți că eu am avut anumite situații când m-au atacat oamenii, dar niciodată nu am ales să răspund. Eu nu voi răspunde acestor oameni pentru că totul pornește din alte discuții pe care nu le știți în online. Avram, dacă nu vrei să vorbim față în față și alegi să vorbim așa, nu este nicio problemă. Când ai apărut pe platformă erai foarte simpatic ca mulți alții din stilul tău de creator, care la început sunteți foarte amuzanți, foarte pozitivi și după aceea vă dați arama pe față și sunteți doar pe hate, scandal și aruncat cu noroi în toată lumea. Tu ai lăsat în comentarii pe Instagram faptul că nu e cu hate, e cu glumă. Nu, tu dai dreptul la hate. La tine în comentarii sunt foarte multe comentarii urâte. Mă deranjează că nimeni nu-ți mai taie macaroana, iar eu astăzi sunt aici și o să-ți mai tai macaroana. Dacă vrei să faci ceva urât despre mine, ți-o tăiam oricum, pentru că nu mi se pare ok să vii să spui că sunt la dietă de 5 ani și dai dreptul la comentarii urâte”, a precizat Andreea Corb. 

Andreea Corb a fost ironizată de Avram Grigore pe Tiktok
Andreea Corb a fost ironizată de Avram Grigore pe Tiktok

Mai mult, concurenta care a făcut parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu în cadrul emisiunii a ținut să sublinieze că era cu psihicul destul de jos. În plus, aceasta a mai spus că ea nu și-ar permite să spună lucruri despre alții, iar apoi l-a criticat pe Avram Grigore.

„Pe mine nu mă deranjează că ai făcut clipul despre mine astăzi, că sunt la dietă de 5 ani, dar poate eram cu psihicul la pământ și așa mă străduiesc să slăbesc și vii tu să faci gargară. Eu știu despre tine că mergi la sală și că te antrenezicu un antrenor de câteva luni și încerci să pui masă musculară pe tine și să te îngrași și nu reușești.

Acum că tu mergi la sală de șase luni și nu reușești să te îngrași și te deranjează că eu în online încerc să promovez ceva pozitiv,că merg la sală și că mănânc sănătos, asta nu-ți dă dreptul să faci gargară asta”, a spus ea. 

O altă tiktokeriță îi ia apărarea Andreei Corb: „Oamenii care dau hate sunt nefericiți cu viața lor”

Ulterior, scandalul a luat și mai multă amploare, după ce alți influenceri au intervenit în favoarea Andreei Corb, criticând dur tipul de umor practicat de Avram Grigore și atrăgând atenția asupra efectelor pe care astfel de „glume” le pot avea în mediul online. Mai multe voci din comunitate au susținut că ironia repetată și comentariile răutăcioase nu sunt altceva decât forme de bullying mascat, mai ales atunci când sunt îndreptate către persoane vulnerabile.
„O anumită persoană în online, nu o să-i mai pronunț numele, aproape tot contentul, da, în videoclip am zis că tot contentul lui, să zicem, 80% atunci,contentul se bazează prin a da bullying, da, către alte persoane. Este ușor să stai în spatele unui telefon și să lași un comentariu răutăcios și apoi să dai scroll și după aia un alt hate, un alt hate. Nu o urmăresc pe Andreea Corb, a început să îmi apară clipuri cu ea de când a început să slăbească. Să faci mișto de o persoană care vrea să slăbească, care își dorește un stil de viață mai sănătos, care dorește să devină o versiune mai bună a sa. Vi se pare normal?”, a spus o altă tiktokeriță. 
Tot ea a ținut să precizeze că glumele aparent nevinovate pot avea consecințe grave. 
„Fără să vreți, și poate fără să știți, puteți fi responsabili pentru anumite decizii tragice pe care alte persoane le iau. Oamenii care dau hate sunt nefericiți cu propria viață, dar problema este că nu sunt trași la răspundere„, a spus Denisa Dinu. 
În urma valului de reacții negative, Avram Grigore a revenit cu un mesaj public în care și-a cerut scuze, susținând că nu s-a așteptat ca Andreea Corb să fie afectată de comentariul său, mai ales că, în trecut, aceasta ar fi fost obișnuită cu astfel de remarci. 

„Andreea scumpa, mie chiar îmi pare foarte rău dacă mesajul meu te-a supărat. Nu asta a fost intenția mea. Chiar n-am avut niciun gând de a da cu ceva în tine pentru că nu asta a fost intenția mea. Îmi pare rău să văd că te superi la mine, dar la alți oameni, nu. Ai primit comentarii de la oameni exact cu aceeași glumă pe care am făcut-o eu și ai râs, dar pe mine te-ai supărat. Din ce am văzut în online știam că ești o fată care ține la glumă. Dacă te-a supărat gluma mea, chiar îmi pare rău, dar ți-am spus încă o dată, nu a fost cu răutate”, a precizat Avram Grigore. 

×