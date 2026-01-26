Acasă » Știri » De ce crește prețul aurului, de fapt. La ce preț va ajunge în 2026

De ce crește prețul aurului, de fapt. La ce preț va ajunge în 2026

De: Anca Chihaie 26/01/2026 | 15:05
Aurul continuă să marcheze performanțe istorice, intrând într-o nouă etapă de creștere după un an marcat de recorduri repetate și fluxuri masive de capital în fondurile care investesc în metalul prețios. În 2025, aurul a înregistrat cea mai mare apreciere anuală de după 1979, cu un avans de aproximativ 65%, iar tendințele indică faptul că 2026 ar putea aduce niveluri fără precedent.

Analizele economice recente arată că aurul devine tot mai atractiv în contextul incertitudinilor geopolitice și al tensiunilor legate de independența băncilor centrale, în special a Rezervei Federale a SUA. Investitorii se orientează spre aur ca instrument de protecție împotriva riscurilor legate de politica monetară și fiscală, dar și ca soluție de diversificare a portofoliilor în fața unor piețe volatile.

Pe plan internațional, băncile centrale continuă să-și crească rezervele de aur, iar achizițiile medii lunare sunt estimate la niveluri ridicate pentru anul 2026. Economiile emergente joacă un rol tot mai important în această tendință, diversificându-și rezervele structurale și reducând dependența de activele tradiționale, cum ar fi dolarul american. Această schimbare contribuie la consolidarea prețului aurului, creând un echilibru între cerere și ofertă care susține perspectivele de creștere.

Pe fondul acestor evoluții, prețul aurului la nivel global a depășit deja praguri istorice, iar tendința ascendentă este susținută și de factori geopolitici. Conflictele regionale, tensiunile din Orientul Mijlociu și importanța strategică a pasajelor energetice critice, precum Strâmtoarea Hormuz, au intensificat cererea pentru aur ca refugiu sigur. În același timp, mediul politic și instituțional din Statele Unite, marcat de disputele asupra politicii monetare și amenințările tarifare, a generat presiuni suplimentare asupra piețelor financiare, consolidând rolul aurului ca instrument de hedging.

Metalele prețioase continuă să atragă fluxuri importante de capital din partea investitorilor privați, iar fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) specializate pe aur au înregistrat intrări record. În 2025, valoarea totală a acestor fonduri a atins 89 de miliarde de dolari, reflectând interesul crescut al investitorilor pentru expunerea pe metalul prețios. De asemenea, deținerile fizice de aur au atins niveluri fără precedent, depășind 4.000 de tone la nivel global, comparativ cu 3.224 de tone în 2024, ceea ce demonstrează o consolidare puternică a bazei de cerere.

În România, aurul a atins niveluri record, cu un gram evaluat la 687,75 lei, cel mai ridicat preț înregistrat până în prezent. Evoluția cursului a fost marcată de fluctuații semnificative, cu cel mai mic nivel recent înregistrat la 464,77 lei în august 2025, iar recordul anterior fusese stabilit la aproximativ 681 de lei/gram la începutul lui 2026. Această apreciere rapidă reflectă atât trendul global, cât și dinamica locală a cererii pentru aur.

