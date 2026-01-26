BANCUL ZILEI | „Bro, cât ți-a venit ultima factură la curent?”

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Bro, ție cât ți-a venit ultima factură la curent?

– 300 de lei.

– Doar atât? Cum reușești să consumi atât de puțin?

– Nu sunt racordat.

Alte bancuri savuroase

Economistul și aurul

Un economist celebru ține o conferință despre investiții. La final, cineva din public îl întreabă:

– Domnule profesor, care este cea mai sigură investiție în vremuri de criză?

Economistul răspunde calm:

– Aurul.

Un tânăr insistă:

– Dar dacă toată lumea cumpără aur și prețul scade?

Economistul zâmbește:

– Atunci cumpărați mai mult.

Altul din sală întreabă:

– Și dacă statul îl taxează?

– Atunci îl mutați în alt stat.

– Și dacă statul vă întreabă de unde aveți aurul?

Economistul oftează:

– Atunci nu mai vorbim despre investiții, ci despre filozofie… și fiecare se descurcă după cât aur are și cât curaj.

Sala râde, iar un bătrân din spate murmură:

– De asta eu n-am aur… n-am nici bani, dar dorm liniștit!

Soția, aurul și bursa

Un bărbat ajunge acasă nervos și îi spune soției:

– Dragă, am pierdut toți banii la bursă!

Soția, calmă, îl întreabă:

– Toți?

– Absolut toți… acțiuni, obligațiuni, criptomonede!

Femeia se ridică, merge în dormitor, scoate o cutie și o pune pe masă.

– Vezi aurul ăsta? L-am cumpărat în urmă cu 10 ani.

Bărbatul oftează:

– Și ce vrei să spui cu asta?

– Că tu ai râs de mine atunci și ai zis că aurul e pentru bătrâni speriați.

– Și?

– Și azi aurul valorează de trei ori mai mult.

Bărbatul se uită atent la cutie și întreabă:

– Bine… și unde l-ai ținut atâția ani?

Soția zâmbește:

– Exact unde ții tu banii: într-un loc sigur, departe de deciziile tale.

CITEȘTE ȘI: BANC | „Inculpat Bulă, recunoști că ai furat oile?”

BANC | Căsătoria a fost prima formă de leasing