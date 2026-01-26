BANCUL ZILEI | „Bro, cât ți-a venit ultima factură la curent?”

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
– Bro, ție cât ți-a venit ultima factură la curent?
– 300 de lei.
– Doar atât? Cum reușești să consumi atât de puțin?
– Nu sunt racordat.
Economistul și aurul
Un economist celebru ține o conferință despre investiții. La final, cineva din public îl întreabă:
– Domnule profesor, care este cea mai sigură investiție în vremuri de criză?
Economistul răspunde calm:
– Aurul.
Un tânăr insistă:
– Dar dacă toată lumea cumpără aur și prețul scade?
Economistul zâmbește:
– Atunci cumpărați mai mult.
Altul din sală întreabă:
– Și dacă statul îl taxează?
– Atunci îl mutați în alt stat.
– Și dacă statul vă întreabă de unde aveți aurul?
Economistul oftează:
– Atunci nu mai vorbim despre investiții, ci despre filozofie… și fiecare se descurcă după cât aur are și cât curaj.
Sala râde, iar un bătrân din spate murmură:
– De asta eu n-am aur… n-am nici bani, dar dorm liniștit!
Soția, aurul și bursa
Un bărbat ajunge acasă nervos și îi spune soției:
– Dragă, am pierdut toți banii la bursă!
Soția, calmă, îl întreabă:
– Toți?
– Absolut toți… acțiuni, obligațiuni, criptomonede!
Femeia se ridică, merge în dormitor, scoate o cutie și o pune pe masă.
– Vezi aurul ăsta? L-am cumpărat în urmă cu 10 ani.
Bărbatul oftează:
– Și ce vrei să spui cu asta?
– Că tu ai râs de mine atunci și ai zis că aurul e pentru bătrâni speriați.
– Și?
– Și azi aurul valorează de trei ori mai mult.
Bărbatul se uită atent la cutie și întreabă:
– Bine… și unde l-ai ținut atâția ani?
Soția zâmbește:
– Exact unde ții tu banii: într-un loc sigur, departe de deciziile tale.
