BANC | „Inculpat Bulă, recunoști că ai furat oile?”

Este weekend, așa că a venit momentul perfect pentru o porție zdravănă de râs! După o săptămână plină de muncă și agitație, nimic nu se potrivește mai bine decât câteva bancuri clasice cu Bulă, personajul care reușește să ne binedispună cu replicile lui savuroase și situațiile amuzante în care ajunge mereu.

În sala de judecată:

– Inculpat Bulă, recunoști că ai furat oile?

– Nu domnule judecător, eu am furat numai una, dar ce să fac dacă după ea a venit toata turma..?!

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreşte în faţa Guvernului. Vine la el un poliţist:

-Circulaţi, nu aveţi voie să staţionaţi.

-De ce, domnule poliţist?

– Deoarece este sediul Guvernului.

-Şi ce dacă, bă? Eu am bani să cumpăr toţi parlamentarii, senatorii şi miniştrii.

Apare şi nevasta lui Bulă.

-Scuzaţi-l, domnule poliţist, aşa face la beţie. Cumpără toate prostiile…

– De luni plec în concediu, îl anunță șeful pe Bulă. Tu o să-mi ții locul. Nu-i nevoie să-ți spun ce ai de făcut…

– Nu, domn’ șef. Ar fi totuși o problemă

– Care?

– Nu cred că o să pot bea atâtea cafele!

Mama lui Bulă intră furioasă în prăvălia unui negustor de fructe și-i spune:

– Acum o jumătate de oră l-am trimis pe fiul meu să cumpere 2 kilograme de mere de la dumneavoastră. Am cântărit merele și, spre surprinderea mea, abia dacă aveau 1,5 kilograme.

– Tot ce e posibil, doamnă, dar pe băiatul dumneavoastră l-ați cântărit?

Bulă avea vecin un arab bogat.

Într-o dimineață, plângea Bulă de mama focului.

Arabul îl întreabă:

– De ce plângi, măi?

– Mi-a murit capra…

– Lasă, măi, uite dau la tine bani, iei altă capră.

Zis și făcut!

A doua zi, plângea Bulă și mai tare.

– Acum de ce mai plângi?

– Păi dacă nu-mi murea capra, acum nu aveam două?

CITEȘTE ȘI: Bancul de weekend | „Profită de mine!”

BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt