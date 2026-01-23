Bancul de weekend | „Profită de mine!”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, perfect pentru a intra în atmosfera de weekend. Amuză-te alături de noi în rândurile ce urmează.
-Am fost aseară la una… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
-Şi ce ai făcut?
-I-am furat televizorul!
Bulă și profesorul de religie
La școală, profesorul de religie îi întreabă pe elevi:
– Copii, cine știe ce este un miracol?
Se ridică Bula:
– Dom’ profesor, un miracol este atunci când un om cade de pe un bloc de zece etaje și scapă cu viață.
Profesorul îl corectează:
– Nu, Bula, asta se numește noroc.
Bula se gândește puțin și spune:
– Atunci un miracol este când omul cade din nou de pe același bloc și scapă iar.
Profesorul zâmbește ironic:
– Nu, Bula, asta e deja coincidență.
Bula oftează și răspunde:
– Aha… atunci miracolul adevărat este când cade a treia oară… și îl nimerește pe profesor!
Soțul, soția și dorința
Un cuplu căsătorit de 20 de ani găsește un duh într-o sticlă.
Duhul le spune:
– Pentru că m-ați eliberat, fiecare dintre voi are dreptul la o dorință.
Soția, fără să stea pe gânduri:
– Vreau să călătoresc în jurul lumii!
Poc! Duhul o face să dispară, iar în mână îi apare un bilet pentru o croazieră de lux.
Soțul se gândește, se scarpină în cap și spune:
– Eu vreau o soție cu 30 de ani mai tânără.
Duhul zâmbește larg și… Poc!
Soțul îmbătrânește instantaneu cu 30 de ani.
Cele 8 întrebări clasice de după petrecerea de Revelion:
1. Unde sunt?!
2. De ce?!
3. Cine e persoana care stă lângă mine în pat?!
4. De ce e dezbrăcată?!
5. De ce e bărbat?!
6. De ce mama naibii e mort?!
7. Al cui e poneiul ăsta din cameră??
8. Cum adică este 3 ianuarie?!
– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!
– Imediat, domnule!
Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:
După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.
– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.
– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.
– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.
Se enervează tipul și-i dă 10 lei.
– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?
– Psihologie aplicată.
