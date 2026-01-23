Bancul de weekend | „Profită de mine!”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, perfect pentru a intra în atmosfera de weekend. Amuză-te alături de noi în rândurile ce urmează.

-Am fost aseară la una… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”

-Şi ce ai făcut?

-I-am furat televizorul!

Alte bancuri amuzante

Bulă și profesorul de religie

La școală, profesorul de religie îi întreabă pe elevi:

– Copii, cine știe ce este un miracol?

Se ridică Bula:

– Dom’ profesor, un miracol este atunci când un om cade de pe un bloc de zece etaje și scapă cu viață.

Profesorul îl corectează:

– Nu, Bula, asta se numește noroc.

Bula se gândește puțin și spune:

– Atunci un miracol este când omul cade din nou de pe același bloc și scapă iar.

Profesorul zâmbește ironic:

– Nu, Bula, asta e deja coincidență.

Bula oftează și răspunde:

– Aha… atunci miracolul adevărat este când cade a treia oară… și îl nimerește pe profesor!

Soțul, soția și dorința

Un cuplu căsătorit de 20 de ani găsește un duh într-o sticlă.

Duhul le spune:

– Pentru că m-ați eliberat, fiecare dintre voi are dreptul la o dorință.

Soția, fără să stea pe gânduri:

– Vreau să călătoresc în jurul lumii!

Poc! Duhul o face să dispară, iar în mână îi apare un bilet pentru o croazieră de lux.

Soțul se gândește, se scarpină în cap și spune:

– Eu vreau o soție cu 30 de ani mai tânără.

Duhul zâmbește larg și… Poc!

Soțul îmbătrânește instantaneu cu 30 de ani.

8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie

Cele 8 întrebări clasice de după petrecerea de Revelion:

1. Unde sunt?!

2. De ce?!

3. Cine e persoana care stă lângă mine în pat?!

4. De ce e dezbrăcată?!

5. De ce e bărbat?!

6. De ce mama naibii e mort?!

7. Al cui e poneiul ăsta din cameră??

8. Cum adică este 3 ianuarie?!

Chelnerul și sandvișul

– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!

– Imediat, domnule!

Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:

După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.

– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.

Curierul de pizza livrează comanda

– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.

– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.

Se enervează tipul și-i dă 10 lei.

– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?

– Psihologie aplicată.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt

BANC | Bulă și portofelul cu 25.000 lei