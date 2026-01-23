Acasă » Bancuri » Bancul de weekend | „Profită de mine!”

Bancul de weekend | „Profită de mine!”

De: David Ioan 23/01/2026 | 17:50
Bancul de weekend | Profită de mine!
Bancul de weekend | "Profită de mine!"

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc de nota 10, perfect pentru a intra în atmosfera de weekend. Amuză-te alături de noi în rândurile ce urmează.

-Am fost aseară la una… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”

-Şi ce ai făcut?

-I-am furat televizorul!

Alte bancuri amuzante

Bulă și profesorul de religie

La școală, profesorul de religie îi întreabă pe elevi:
– Copii, cine știe ce este un miracol?
Se ridică Bula:
– Dom’ profesor, un miracol este atunci când un om cade de pe un bloc de zece etaje și scapă cu viață.
Profesorul îl corectează:
– Nu, Bula, asta se numește noroc.
Bula se gândește puțin și spune:
– Atunci un miracol este când omul cade din nou de pe același bloc și scapă iar.
Profesorul zâmbește ironic:
– Nu, Bula, asta e deja coincidență.
Bula oftează și răspunde:
– Aha… atunci miracolul adevărat este când cade a treia oară… și îl nimerește pe profesor!

Soțul, soția și dorința

Un cuplu căsătorit de 20 de ani găsește un duh într-o sticlă.
Duhul le spune:
– Pentru că m-ați eliberat, fiecare dintre voi are dreptul la o dorință.
Soția, fără să stea pe gânduri:
– Vreau să călătoresc în jurul lumii!
Poc! Duhul o face să dispară, iar în mână îi apare un bilet pentru o croazieră de lux.
Soțul se gândește, se scarpină în cap și spune:
– Eu vreau o soție cu 30 de ani mai tânără.
Duhul zâmbește larg și… Poc!
Soțul îmbătrânește instantaneu cu 30 de ani.

8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie

Cele 8 întrebări clasice de după petrecerea de Revelion:
1. Unde sunt?!
2. De ce?!
3. Cine e persoana care stă lângă mine în pat?!
4. De ce e dezbrăcată?!
5. De ce e bărbat?!
6. De ce mama naibii e mort?!
7. Al cui e poneiul ăsta din cameră??
8. Cum adică este 3 ianuarie?!

Chelnerul și sandvișul

– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!
– Imediat, domnule!
Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:
După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.
– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.

Curierul de pizza livrează comanda

– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.
– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.
Se enervează tipul și-i dă 10 lei.
– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?
– Psihologie aplicată.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt

BANC | Bulă și portofelul cu 25.000 lei

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
Bancuri
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
Bancuri
BANCUL ZILEI | O femeie avea 3 fete de măritat
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre...
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei,...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Drama neștiută a lui George Restivan. I-a marcat viața: ”A murit la nașterea copilului!”
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au ...
Adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde era drogat când a recurs la gestul extrem. Au apărut rezultatele toxicologice
Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer
Doliu în lumea filmului! A murit actrița Adela Gleijer
Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit ...
Ultima conversație dintre Mario Berinde și un prieten: și-a presimțit moartea?! Ce i-a mărturisit adolescentul din Cenei, înainte să fie ucis
Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la ...
Unde a fost surprins fostul tenismen după divorțul de Ioana Năstase? Ilie Năstase nu renunță la stilul care l-a consacrat
Ce rată plătești la un credit de 5.000 de euro pe 5 ani. Cât plătești în total
Ce rată plătești la un credit de 5.000 de euro pe 5 ani. Cât plătești în total
Vezi toate știrile
×