BANC | Politica by Bulă

Este un nou început de săptămână și trebuie să-l începem așa cum se cuvine: mai exact cu voie bună. Bancurile de mai jos îți vor aduce zâmbetul pe buze și îți vor ridica dispoziția.
La școală:
-Copii, să presupunem că aș băga mâna în buzunarul unui om și i-aș lua banii. Ce ar însemna că sunt?
Bulă: -Ministru de Finanțe…
Un tip agitat dă buzna în secția de poliție:
– Domnu’ agent, domnu’ agent, veniți repede, în stradă e un nebun!
– Cum arată?
– E chel și cu părul vâlvoi.
– Păi ori e chel ori cu părul vâlvoi?!
– Păi nu v-am zis că e nebun?!
Un tip voia să se angajeze la CFR, la macazuri.
Inspectorul CFR îl întreabă:
– Ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
– Aș trece un tren pe altă linie!
– Și dacă macazul este defect?
– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
– Și dacă nici asta nu merge?
– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
– Și dacă nu răspunde?
– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!
– De ce?
– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!
Nepotul merge in vacanța de vară la sat.
După o săptămână, îi spune bunicului său:
– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă. Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate.
Bunicul scoate din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.
– Alege una.
Nepotul o alege pe aia cu celofan.
Bunicul său îi spune:
– De ce ai ales-o pe aceasta?
– Ei bine, pentru că este mai curată…!!
– Vezi tu dragul moșului, la fel e și cu fetele astea…
