BANC | Politica by Bulă

Este un nou început de săptămână și trebuie să-l începem așa cum se cuvine: mai exact cu voie bună. Bancurile de mai jos îți vor aduce zâmbetul pe buze și îți vor ridica dispoziția.

La școală:

-Copii, să presupunem că aș băga mâna în buzunarul unui om și i-aș lua banii. Ce ar însemna că sunt?

Bulă: -Ministru de Finanțe…

Un tip agitat dă buzna în secția de poliție:

– Domnu’ agent, domnu’ agent, veniți repede, în stradă e un nebun!

– Cum arată?

– E chel și cu părul vâlvoi.

– Păi ori e chel ori cu părul vâlvoi?!

– Păi nu v-am zis că e nebun?!

Un tip voia să se angajeze la CFR, la macazuri.

Inspectorul CFR îl întreabă:

– Ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?

– Aș trece un tren pe altă linie!

– Și dacă macazul este defect?

– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!

– Și dacă nici asta nu merge?

– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!

– Și dacă nu răspunde?

– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!

– De ce?

– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

Nepotul merge in vacanța de vară la sat.

După o săptămână, îi spune bunicului său:

– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă. Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate.

Bunicul scoate din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.

– Alege una.

Nepotul o alege pe aia cu celofan.

Bunicul său îi spune:

– De ce ai ales-o pe aceasta?

– Ei bine, pentru că este mai curată…!!

– Vezi tu dragul moșului, la fel e și cu fetele astea…

