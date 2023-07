Motivul pentru care BRomania fuge de aventurile de-o noapte: eșec total! ”N-am putut, sunt timid!”

BRomania este, fără îndoială, unul dintre cele mai joviale personaje din showbizul românesc. Actorul stârnește amuzamentul audienței cu fiecare replică și grimasă, chiar dacă în joc este un subiect serios supus dezbaterii. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Matei Dima a vorbit despre încercarea de a-și găsi sufletul pereche, după despărțirea de iubită. Cu o alură de mascul serios, care știe ce vrea, BRo exclude din start aventurile de o noapte, pe motiv că ar fi un tip timid.

Reamintim că pe lângă glumele din interviul nostru, Matei Dima pregătește și lucruri cu adevărat serioase, cum ar fi lansarea filmului Miami Bici, pe 24 noiembrie 2023. Filmările s-au încheiat, după care, evident, s-a făcut și petrecere la Nuba, unde BRomania și-a serbat ziua de naștere. Cu ocazia grandiosului eveniment s-au strâns peste 43.000 €, semn că Matei este și un filantrop care se gândește la binele semenilor. Însă, până una-alta, haideți să urmărim discursul amuzant al lui BRomania, din mijlocul distracției în care l-am surprins!

BRomania își caută sufletul pereche, dar nu îl „testează” prin idile pasagere: „Nu cred în aventuri de o noapte. Și eu sunt un tip timid!”

CANCAN.RO: Matei, noi de întâlnim de obicei la lansări de filme sau în contexte oficiale, mai poate BRomania să se distreze la cât e de serios în mod normal?

BRomania: Da, normal, dacă sunt înconjurat de oamenii potriviți.

CANCAN.RO: Care sunt plăcerile vinovate ale lui Matei, că te văd cu un trabuc în mână?!

BRomania: Da, e un obicei pe care l-am deprins în Miami, ca să promovăm și filmul puțin. Pe 24 noiembrie lansăm Miami Bici 2.

CANCAN.RO: Ai tricou de la OnlyVetements, de aici decurge întrebarea dacă ai stat vreodată cu fete care activează pe OnlyFans?

BRomania: Dacă am stat?! Probabil, da, am stat. Dacă am fost într-o relație, nu!

CANCAN.RO: A fost ceva pasager?

BRomania: Nu, nici măcar pasager. Nu, eu ori sunt în relație, ori nu. Nu fac nimic mai departe de un anumit pas dacă nu e clar că…hahaha, n-am putut, am încercat, dar n-am putut, hahahaha. Da, s-a întâmplat des.

CANCAN.RO: Deci au fost aventuri de o noapte?

BRomania: Nu, eu nu cred în aventuri de o noapte, că de obicei prima noapte e cel mai mare eșec. E foarte greu, pentru că și eu sunt un tip timid. Cred că ai nevoie de prima seară ca să te cunoști mai bine.

