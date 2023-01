Motivul pentru care Cătălin Bordea a fost părăsit de tată. A povestit totul la America Express: „M-a lăsat pe un scaun în autobuz, a plecat și…”

Cătălin Bordea a făcut o serie de declarații surprinzătoare cu privire la copilăria tristă pe care a avut-o. Comediantul a explicat, în cadrul ultimei ediții de la America Express 2023, de ce tatăl său a ales să îl lase într-un autobuz și să plece fără să se mai uite în urmă.

Chiar dacă pare un bărbat ce nu poate fi doborât de nimic, Cătălin Bordea a trecut, de-a lungul vieții, prin multe traume ce l-au marcat profund. Acesta nu s-a mai abținut și a vorbit pe larg despre teribila întâmplare, mulțumindu-le bunicilor săi pentru educația pe care i-au oferit-o.

VEZI ȘI: Nu se așteptau la experiența asta! Cătălin Bordea și Nelu Cortea au înnoptat la un preot exorcist, la „America Express”

Cătălin Bordea, părăsit de tată în autobuz

În ultima ediție a emisiunii „America Express”, Cătălin Bordea a trecut prin tot felul de stări, după ce a primit o cutie în care a găsit poze cu bunicii săi. Se pare că aceștia l-au crescut, după ce părinții au dispărut când vedeta avea doar câțiva ani. Arătându-și latura sensibilă, Bordea le-a explicat tuturor cum a fost părăsit de către tată în autobuz.

„Taică-miu a plecat când aveam eu doi ani, maică-mea era mică, m-a făcut când avea 16 ani. La mine, părinții au dispărut în momentul în care eu am apărut. Nu am știut niciodată ce înseamnă să am tată. Așa m-am născut, deja fisurat.

Taică-miu m-a lăsat pe un scaun în autobuz, el a plecat și nu a mai apărut niciodată. Și m-a găsit bunică-mea la vreo patru stații. Ea aștepta autobuzul să se ducă la muncă, perfect convinsă că eu eram în grija lui taică-miu”, și-a amintit emoționant comediantul.

NU RATA: Clipe de coșmar pentru Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Ce au pățit la America Express: „Am început să ne panicăm. Poate ne face rău”

De departe cele mai frumoase amintiri ale comediantului sunt cele în care apar bunicii săi, Aspazia, pe care toată lumea o cunoaște și Colțatul care a decedat în urmă cu câțiva ani. Cei doi i-au fost părinți lui Cătălin Bordea și l-au crescut ca pe propriul lor copil, iar comediantul le este extrem de recunoscător.

În cadrul aceleiași ediții, Bordea a mărturisit că bunicul său a fost mereu cel care a renunțat la mâncare pentru a-i oferi nepotului său tot ceea ce și-a dorit. Cu ochii în lacrimi, concurentul a ținut să le mulțumească bunicilor pentru tot ceea ce au făcut pentru el.

„Bunicii mei sunt cei mai importanți. Eu nu aș fi ajuns niciodată unde sunt fără ei”, a explicat Cătălin Bordea.