Motivul pentru care Cosmina Păsărin este singură la 38 de ani! Cum arată acum vedeta

Cosmina Păsărin a vorbit despre viața sentimentală. Bruneta are 38 de ani și este sigură, iar acest lucru pare să nu o deranjeze cât de puțin. Vedeta nu vrea să grăbească lucrurile, iar până acum nu a găsit bărbatul perfect alături de care să își întemeieze o familie.

Deși este într-o formă de zile mari și are mulți pretendenți, Cosmina Păsărin îl caută atent pe cel alături de care își va petrece viața. Aceasta a declarata că nu se grăbește deloc atunci când vine vorba de alegerea unui partener, ci așteaptă să apară bărbatul potrivit, cel față de care va simți o conexiune puternică. (CITEȘTE ȘI: CE CALITĂȚI TREBUIE SĂ AIBĂ VIITORUL IUBIT AL COSMINEI PĂSĂRIN: ”NU MAI ÎNCEP CU UȘURINȚĂ O RELAȚIE”)

„Nu bat clopotele de nuntă. Sunt singură, nu am pe cineva. Îmi doresc un partener de viață, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Important este să simți acea chimie pentru el, dar acest lucru nu l-am mai simțit de vreo doi ani. Părerea mea este că, dacă forțezi lucrurile, nu o să meargă nimic”, a declarat Cosmina Păsărin, potrivit impact.ro.

Își dorește vedeta un copil?

Cosmina Păsărin a mai mărturisit că faptul că nu are încă o familie nu o deranjează. Mai mult, vedeta a spus că nu își dorește cu orice preț acest lucru, iar dacă se va întâmpla o să fie fericită, însă nu este un lucru esențial. (VEZI ȘI: COSMINA PĂSĂRIN A VORBIT DESPRE CĂSĂTORIE. “PLANURI DE NUNTĂ…” CU CE BĂRBAT A AVUT CEA MAI FRUMOASĂ RELAȚIE)

În ceea ce privește un copil, vedeta aplică aceeași concepție. Este de părere că un copil trebuie să vină pe lume în contextul potrivit, într-o familie completă și nu trebuie făcut doar de dragul de a-l face.

„Dacă îmi doresc un bebeluș? O femeie dă naștere unui copil atunci când are pe cineva, are o familie, copiii nu se fac una – două. Eu sunt genul acela de femeie care nu a visat la nuntă și copil. Asta este, dacă nu am soț sau un copil este vreo problemă? Am văzut foarte multe familii cu probleme în căsnicie. Este greu să găsești pe cineva pe aceeași lungime de undă cu tine, nu este ușor, dar, dacă o să fie de la Dumnezeu, bine, dacă nu mergem înainte!”, a mai spus Cosmina Păsărin.

Sursa foto: Instagram