Motivul pentru care ”fratele” lui Zanni s-a sinucis: ”O luase pe arătură, dar am crezut că doar încearcă”

Zanni a reușit să iasă învingător din competiția Survivor România. Faimosul a luptat până la capăt și a adus acasă marele trofeu. Însă, victoria i-a fost umbrită de o veste tragică. Imediat ce a ajuns în țară acesta a aflat că acelea pe care îl considera ca un frate s-a stins din viață. În cadrul unui vlog, Zanni a mărturisit care a fost motivul pentru care Alexandru s-a sinucis.

Într-un vlog, Zanni a mărturisit care ar fi fost motivul pentru care „fratele” său din copilărie, alături de care a crescut, și-a pus capăt zilelor. Cu lacrimi în ochi, câștigătorul de la „Survivor România” a povestit cum a fost prietenia lor, de ce nu s-au mai înțeles, la un moment dat. Tânărul de 22 de ani se aruncase de pe o clădire și ar fi avut probleme cu substanțele interzise.

„Nu era fratele meu de sânge, dar era ca fratele meu. Împărțeam totul, ne certam, am dus copilăria împreună, dar cumva separați. A sărit de la etajul 6. Eu cu băiatul ăsta nu m-am înțeles prea bine. Eu l-am iubit mult pe el și m-am gândit foarte mult la el în competiție. Nu i-am mai răspuns la mesaj, pentru că băiatul ăsta trăia într-o altă lume. El se gândea la șmecherii, la bani, la țoale de firmă. Cu liceul a început cu petreceri, cu substanțe interzise. O luase pe arătură, dar am crezut că doar încearcă. Eu m-am apucat de tuns, voiam să mă schimb. Era fratele meu, îl iubeam așa cum este. Îl certam și eram aspru cu el. Dacă nu o să te oprești cu r********e astea, nu o să mai vorbim. De atunci nu i-am mai răspuns la niciun mesaj. S-a supărat, m-a evitat de atunci”, spune Zanni.

„Aveam sentimentul că nu prea era bine. Aveam niște glume – «Bă, la cât de trist ești, mă mir că nu ți-ai luat zilele până acum». Mi-au zis că este o veste nasoală pe care trebuie să mi-o dea. Mi-au spus că fratele meu, Mon, și-a luat zilele. Singur s-a suit și a sărit. Cumva era sentimentul ăla că știu în ce condiții ne-am despărțit, știu că dacă aș fi vorbit cu el poate nu se întâmpla asta. Pentru că el mă iubea foarte mult. M-am uitat în telefon și el mi-a lăsat un mesaj, exact la două zile după ce am plecat la Survivor. Mi-a recunoscut că eu pentru el am fost o inspirație, că mă iubește, că o să fie mereu lângă mine. Noi am fost într-o competiție toată viața. Mă gândesc că poate nu s-ar fi ajuns aici, poate dacă eram acasă și aș fi văzut mesajul. Nu regret că am fost aspru cu cei din jurul meu. Nu putea nimeni să îl ajute pe Mon”, a mai spus acesta, cu ochii în lacrimi.

Zanni și Alexandru au copilărit împreună

Imediat ce a ajuns în România, Zanni a aflat tragica veste, iar acest lucru l-a marcat. Faimosul a recunoscut că după ce a auzit ce s-a întâmplat a plâns și i-a fost destul de greu să se bucure de victorie, având în vedere circumstanțele tragice.

„Când eram în junglă, îmi aminteam de toți oamenii dragi cu care am copilărit, de toți oamenii din viața mea, mai mult sau mai puțin, mai buni sau mai răi, mai recenți, mai din vechime. M-am gândit foarte mult la fratele meu. Era fratele meu social cumva. Acolo, unde am stat noi la centrul de copii, eu de la șase ani sunt acolo, iar el de la 1 an.

Eram mai mare decât el cu un an, când am venit în centru el avea cinci ani și am locuit împreună într-o casă până la 15 ani și am fost tot timpul într-o competiție. Eram amândoi ordonați, eram educați bine de femeia care ne creștea, mama Teo. Între frați nu ar trebui să există o competiție, pentru că pe mine și pe el ne-a făcut să ne despărțim unul de celălalt”, a declarat Zanni, potrivit WOWbiz.ro.

Sursă foto: Captură Video Youtube