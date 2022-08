Motivul pentru care Loredana Groza nu și-a pus niciodată silicoane: ”Mi-a rămas întipărită chestia asta”

Mulți prieteni virtuali s-au întrebat dacă Loredana Groza (52 de ani) are sau nu operații estetice. De-a lungul timpului, cântăreața a mărturisit că nu a apelat la astfel de intervenții, iar unul dintre motivele principale fiind o discuție pe care a avut-o în urmă cu mulți ani, în Las Vegas, cu actorul Dennis Hopper.

De-a lungul timpului, aspectul fizic al Loredanei Groza a fost luat în „vizor” de prietenii virtuali, spunând că artista ar fi apelat la diferite operații estetice. Însă, acest lucru a fost negat de către artistă. În plus, le-a recomandat tinerelor să recurgă la proceduri noninvazive, și nu la cele care presupun chirurgie.

În cadrul unui interviu, Loredana Groza a mărturisit care a fost unul dintre motivele principale pentru care nu a apelat la bisturiu, pentru a-și pune silicoane. În urmă cu mai mulți ani, cântăreața s-a aflat în Las Vegas, la piscină. Atunci, artista a avut o discuție cu actorul american Dennis Hopper referitoare la trupurile celorlalte fete care se aflau în jurul lor. Loredana Groza era uimită de modul în care arătau sânii celorlalte tinere, însă actorul i-a atras atenția să privească și tăieturile de pe piele, semn că și-au pus implanturi. Iar, apoi, au urmat discuții legate de feminitatea unei femei, lucru ce a convins-o pe artistă să nu apeleze la astfel de intervenții estetice.

”Spunea Dennis Hopper, marele actor și un mare prieten, care, din păcate, nu mai este printre noi… Eram la Vegas, la piscină, și erau niște fete superbe, cu niște sâni care stăteau în sus, în poziția aceasta. Erau topless și zic: ‘Wow, ce chestie. Au gravitație. ‘Da, dar nu vezi că sunt și niște cicatrici acolo?’, zice el. Și el mi-a zis așa: ‘Lory, never ever cut your body. Poți să ai sânii până la podea, lasă-i să fie ai tăi!. Pentru că o femeie este femeie adevărată, atunci când are feminitate, are ceea ce e al ei’. Și să știi că mi-a rămas întipărită chestia asta”, a spus Loredana Groza pentru Fanatik.

Are sau nu operații estetice?

Loredana Groza a fost dintotdeauna discretă în legătură cu anumite tratamente la care ar fi apelat, însă multe voci susțin că vedeta ar fi trecut de multe ori pragul medicului estetician, care a ajutat-o să aibă un chip și un trup impecabil. Artista neagă vehement că ar fi recurs la operații estetice și susține, în continuare, că sunt alte lucruri care o ajută să se mențină în formă la vârsta ei.