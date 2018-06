Motivul pentru care Oana Lis a ales să urmeze Facultatea de Psihologie. “Sunt oameni care au de toate și se sinucid!”

Oana Lis urmează cursurile în cadrul Facultății de Psihologie, iar recent a dezvăluit care a fost motivul principal pentru care a hotărât să urmeze o astfel de specializare.

„Am mers la psiholog şi când el a plecat o lună am intrat în panică. Depresia… sunt oameni care au de toate şi se sinucid, aşa îmi venea şi mie. Dacă urcam la cineva la etajul şapte şi vedeam un geam deschis, îmi venea să mă arunc pe el, şi m-am dus la Facultatea de Psihologie, care m-a ajutat foarte mult, am reuşit să îl ajut şi pe Viorel.

Acum nu le mai dau importanţă gândurilor, respir adânc apoi încerc, când am un atac de panică, să mă uit în altă parte… De ce să mă ascund, cer ajutorul„, a declarat Oana Lis.

Oana Lis, în pragul sinuciderii

În urmă cu doar câteva zile, Oana Lis a dezvăluit că a trecut printr-un moment foarte dificil în trecut și că s-a gândit chiar să-și pună capăt zilelor. Soția fostului primar al Capitalei era complexată de faptul că acumulase multe kilograme.

„În primul rând aveam momente când nu mă mai simțeam bine eu cu mine. Aveam momente în care mă gândeam să îmi iau viața. Aveam numai gânduri negre. Era clar că nu sunt bine, deși aparent era o antagonie foarte ciudată, pentru că eu iubesc viața și în același timp ceva din mine nu era mulțumit„, a spus Oana Lis la un post de televiziune.