În ultima vreme relația dintre Carmen de la Sălciua și soțul său s-a răcit destul de tare, iar separarea a fost inevitabilă. Potrivit unor zvonuri, de ceva timp cântăreața a început să se gândească foarte serios la divorț pentru că lucruile nu mai mergeau așa cum trebuie. Cântăreața a şters toate fotografiile pe care le avea alături de soţul său, iar Culiţă Sterp i-a urmat exemplul.

Se pare că motivul principal pentru care bruneta i-a dat papucii soțului său este o întâmplare mai veche, când a fost înșelată și de atunci, Carmen și-ar fi pierdut încrederea în iubitul ei. Deși el înceacă pe toate căile să o împace, ea simte că are nevoie de o pauză pentru a-și pune în ordine gândurile, dar și sentimentele vizavi de Culiță Sterp.

“Carmen si Culita sunt intr-o relatie extrem de proasta inca de cand a inceput scandalul in care membrii formatiei lor au fost agresati. De fapt, Carmen a fost daramata in momentul in care a aflat ca el ar fi avut o relatie cu o alta femeie in timp ce ei erau impreuna. Atunci au inceput si certurile intre ei, chiar daca, la prima vedere, pareau un cuplu unit, dar totul era doar de fatada, intre ei fiind o situatie extrem de tensionata. Acum, probabil, a mai intervenit vreo cearta mai serioasa si si-au dat seama ca nu mai are rost sa incerce sa isi repare relatia”, a spus un apropiat al celor doi, potrivit wowbiz.ro.

“Carmen si Culita se tot cearta. El vrea sa ii arate ca doar ea conteaza, ea nu mai are incredere in el si… De aici, problemele. Carmen este convinsa ca o pauza, daca nu chiar o despartire definitiva, ii va face bine, iar el nu stie ce sa faca ca sa o linisteasca si sa se impace”, a mai completat sursa citată.