Motivul pentru care toate femeile ,,au fugit” din viața prințului Harry, în afară de Meghan Markle. ,,A acceptat tot ce a urmat”

Deși au încercat o perioadă mai lungă să își țină relația ascunsă de ochii lumii, presa a făcut tot posibilul și a expus relație dintre Meghan Markle și prințul Harry. Iubirea dintre cei doi a fost atât de puternică, iar prințul Harry a făcut tot posibilul pentru a o apăra pe aleasa inimii sale de un sfârșit tragic, precum cel asemănător al mamei sale, Lady Di, după cum a afirmat chiar el.

În cadrul serialului ,,Harry și Meghan", cei doi au făcut mai multe dezvăluiri despre cum s-a schimbat viața lor din momentul în care s-au cunoscut. De asemenea, puțini sunt cei care cunosc faptul că, până a o forma un cuplu cu Meghan, prințul Harry nu a reușit să aibă nicio relație de lungă durată. Motivul? L-a făcut public chiar el, în rândurile de mai jos.

Motivul pentru care prințul Harry nu a avut nicio relație de lungă durată

În serialul ,,Harry și Meghan”, prințul a mărturisit că toate femeile fugeau de el. Un stil de viață extrem de agitat, paparazzi în stânga și-n dreapta, o viață care nu putea fi trăită de oricine.

„Toată lumea era entuziasmată și foarte fericită. Cred că oamenii au văzut-o și au zis: Ce inedit. Mi-am zis: ce vis! Am găsit o femeie căreia nu doar că i se pare ușor să facă asta, dar o poate face să pară ușor. Până la Meghan, toate femeile au fugit de asta. Am fost norocos că am găsit-o pe ea și că a acceptat tot ce a urmat", a spus prințul Harry, în cadrul serialului.

Totuși, în momentul în care a cunoscut-o pe cea care i-a devenit soție și mama copiiilor, prințul Harry a simțit că lumea lui capătă un alt sens.

„Din perspectiva mea, m-am îndrăgostit nebunește de ea. Când am început s-o cunosc mai bine, mintea mi-a zis: Ei bine, e absolut perfectă pentru rolul ăsta. Când a fost vorba despre Meghan, a fost ca și cum aș fi găsit acul în carul cu fân”, a mai spus prințul Harry.