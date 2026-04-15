Motivul pentru care Valentin Sanfira a prezentat emisiunea de Paște de la Antena Stars cu verigheta pe deget, deși era divorțat de Codruța

De: Elisa Tîrgovățu 15/04/2026 | 07:38
Motivul pentru care Valentin Sanfira a prezentat emisiunea de Paște de la Antena Stars cu verigheta pe deget, deși era divorțat de Codruța / Surs foto: antena stars

Valentin Sanfira a fost în centrul atenției în perioada sărbătorilor pascale, după ce a apărut în postura de amfitrion al unei ediții speciale difuzate de Antena Stars. Artistul a afișat o atitudine complet relaxată, însă un detaliu aparent banal avea să capete importanță câteva zile mai târziu.

Cu toate că în prezent este divorțat de Codruța Filip, în timpul filmărilor emisiunii, cântărețul purta încă verigheta pe deget. Gestul a dat impresia că relația sa este în continuare la fel de solidă. Însă, nimic nu părea să indice schimbările majore care aveau loc, de fapt, în viața sa personală.

Motivul pentru care Valentin Sanfira nu a vrut să se afle despre despărțire

În spatele aparențelor, situația era deja clarificată din punct de vedere legal. Valentin Sanfira și Codruța Filip depuseseră actele de divorț încă din data de 2 februarie, iar procesul s-a finalizat oficial pe 2 martie. Chiar și așa, separarea a fost ținută departe de ochii publicului pentru o perioadă.

Filmările pentru ediția specială de Paște au avut loc cu doar câteva zile înainte de 24 martie, data la care informația despre divorț a devenit publică. Dezvăluirea a fost făcută, în exclusivitate, de CANCAN.RO.

Astfel, apariția lui Valentin Sanfira cu verigheta pe deget, la scurt timp după finalizarea divorțului, pare să fi fost o alegere deliberată de a păstra discreția asupra vieții sale personale. Artistul a preferat să nu ofere indicii publice despre separare, cel puțin până în momentul în care informația a devenit cunoscută în presă.

Sursa foto: antena stars

Situația a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor. Mulți au fost surprinși de faptul că despărțirea a fost atât de bine ascunsă. Pe micile ecrane totul părea neschimbat, realitatea din spatele ecranelor era cu totul alta.

Vedeta a decis să țină totul ascuns și să pară că nimic nu s-a schimbat în relația de ani de zile pe care o avea cu Codruța Filip. Mai mult, el a fost preocupat de micile detalii, încât nimic nu l-ar fi putut da de gol.

