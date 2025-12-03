Motivul pentru care vedeta Antenei 1 a renunțat la cablu de 17 ani: “Prefer să-mi fac selecția proprie”

Este cunoscută și apreciată în lumea teatrului și filmului, iar de anul trecut a bifat o premieră și a acceptat să joace într-un serial TV. Ada Condeescu s-a alăturat distribuției serialului “Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” de la Antena 1, abia după ce s-a asigurat în privința programului. A fost și un moment prielnic faptul că ambii copii sunt mai mari și s-a sincronizat și cu proiectele soțului, care se ocupă de ei în lipsa ei. Ada Condeescu a povestit, pentru CANCAN.RO, motivul pentru care a renunțat la cablu în urmă cu 17 ani, dar și ce planuri are pentru vacanța de iarnă.

Ada Condeescu a mers pe mâna Ruxandrei Ion și a bifat prima experiență într-un serial TV, un proiect ambițios, dar de lungă durată pentru actriță, care era obișnuită cu programul de repetiții la teatru sau cu filmări punctuale pentru lungmetraje. Din fericire, regizorul Cătălin Mitulescu îi înțelege meseria și o sprijină în carieră, îndemnând-o să accepte proiecte care o scot din zona de confort și care o provoacă din punct de vedere profesional.

Ada Condeescu: “Eu nu mai am cablu cam de când m-am mutat de acasă, de la 20 de ani”

Spre deosebire de alți colegi de-ai ei care își analizează prestația vizionând la televizor serialul la Antena 1, Ada Condeescu nu are acest privilegiu și nici timpul necesar pentru a urmări producția pe platformele online.

“Eu nu mai am cablu cam de când m-am mutat de acasă, de la 20 de ani. Avem televizor, însă avem doar diverse platforme unde vedem filmele pe care le dorim. Iau știrile care mă interesează foarte mult de pe platformele online și, în general, mi se pare că îți ocupă foarte mult timp și cumva posturile te acaparează foarte tare, așa că am preferat să mă dau eu un pas în spate. Mi se pare că bombardarea cu știri e foarte agresivă de multe ori și de asta spun că prefer să-mi fac eu selecția proprie”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Ada Condeescu.

Ada Condeescu: “Îmi place mult intimitatea. Vacanța va fi de sărbători până în ianuarie”

Actrița și soțul ei numără zilele rămase până la vacanța de iarnă, 19 decembrie fiind practric ultima zi de lucru a Adei. Actrița a demarat deja căutările pentru escapada de iarnă, pe care și-o dorește alături de soț și de cei doi copii. Soția lui Cătălin Mitulescu preferă vacanțele restrânse, în formulă de 4.

“Aș vrea să merg undeva vreo trei săptămâni, pentru că mi-e foarte dor de o vacanță lungă. La munte, undeva la schi, nu știu, să fie zăpadă multă pentru copii și abia aștept să mă duc să mă documentez și să fac niște rezervări. Undeva nu neapărat foarte departe, dar îmi doresc să fie o vacanță de lungă durată. În afară, cel mai probabil. În general, nouă ne place foarte mult să fim doar noi, să ne conectăm mai mult decât aici, în București. Adică aici ai rutina zilnică, e frumos, e minunat, dar, într-o vacanță, ai tot timpul din lume să-l petreci așa, de dimineață până în seara. Și n-aș zice nu la plecările cu prietenii, dar mă știu și-mi place mult intimitatea. Vacanța va fi de sărbători până în ianuarie, pentru că am o lună liber de la serial”, a spus, pentru CANCAN.RO, Ada Condeescu.

Foto: Antena 1/Instagram

NU RATA: Actrița este însărcinată! Va deveni mămică pentru a doua oară. Primele declarații

CITEȘTE ȘI: Ipostaza neașteptată cu Radu Vâlcan! S-a sărutat cu o altă femeie, în prezența Adelei Popescu: „Câte actrițe au secvențe erotice..”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.