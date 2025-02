Motivul REAL pentru care Liviu Vârciu a părăsit-o pe Jojo, fix înainte de nuntă: ”Trebuia să ne cunune Horia Brenciu”

În urmă cu mulți ani, povestea de iubire dintre Cătălina Grama (alias Jojo) și Liviu Vârciu a fost de mare interes în showbiz-ul românesc, în egală măsură intensă și controversată. Cu puțin timp înainte de a ajunge în fața altarului, cei doi s-au despărțit, însă puțini sunt cei care știu care a fost, de fapt, motivul real din spatele rupturii.

Povestea de iubire dintre Liviu Vârciu și Cătălina Grama a luat naștere la începutul anilor 2000. S-au iubit cu mare foc, s-au logodit și nu mai rămăsese decât un pas până să ajungă în fața altarului. În timp ce își făceau planuri de viitor, se pare că între cei doi s-a strecurat mici probleme și neînțelegeri, moment în care a început declinul relației lor.

Puțini își mai amintesc relația de iubire dintre Liviu Vârciu și Cătălina Grama, cunoscută publicului sub numele de Jojo. Cei doi au trăit o poveste pasională și intensă de doar câteva luni, însă legătura dintre ei a evoluat rapid. Un moment de gloria al cuplului a fost în timpul unei prezentări de modă, atunci când au pășit pe podium și au defilat îmbrăcați în mire și mireasă.

Spre surprinderea multora, cei doi s-au logodit rapid și au fost pe cale să își oficializeze relația în fața altarului. Lucrurile au luat o turnură neașteptată, iar cursul evenimentelor s-a schimbat radical, fix înainte de nuntă. În ciuda planurilor și a sentimentelor intense dintre ei, povestea lor de dragoste a fost marcată de un episod de infidelitate.

Conform declarațiilor lui Liviu Vârciu de la acea vreme, Jojo ar fi fost cea care a călcat strâmb și i-ar fi fost infidelă. Cei doi chiar își făcuseră planuri de nuntă și își aleseseră nașul de cununie, care ar fi trebuit să fie artistul Horia Brenciu. Infidelitatea a fost un episod peste care Liviu Vârciu nu a putut trece.

„Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a mărturisit Liviu Vârciu, în urmă cu ceva timp, pentru wowbiz.