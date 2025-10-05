Acasă » Știri » Motivul REAL pentru care Ștefan Stan a divorțat. Înțelegerea pe care a făcut-o cu fosta soție

Motivul REAL pentru care Ștefan Stan a divorțat. Înțelegerea pe care a făcut-o cu fosta soție

De: Andreea Stăncescu 05/10/2025 | 21:07
Motivul REAL pentru care Ștefan Stan a divorțat. Înțelegerea pe care a făcut-o cu fosta soție
Ștefan Stan și soția sa au divorțat în 2023 / fOTO: Facebook

Ștefan Stan și soția sa, Simona, au pus capăt căsniciei după patru ani împreună. Cei doi s-au căsătorit în 2019, însă în 2023 au divorțat, iar artistul a explicat recent motivele reale care au dus la separare.

Ștefan Stan și partenera sa de viață au format un cuplu timp de mai mulți ani și nimeni nu se aștepta să-i vadă despărțiți. În anul 2019 au spus cel mai important „Da” din viața lor, însă patru ani mai târziu, în 2023 au semnat actele de divorț. Ei au împreună două fetițe: Elif și Mira care locuiesc alături de mama lor, însă artistul nu și-a uitat rolul de tată.

De ce a divorțat Ștefan Stan de soția sa

Chiar dacă drumurile lor s-au separat, Ștefan Stan și Simona reușesc să colaboreze pentru a-și crește copiii, păstrând o legătură bună și armonioasă. Artistul face naveta între România și Germania ori de câte ori este nevoie, pentru a fi alături de fiicele sale care locuiesc peste hotare.

Cântărețul a povestit că el și soția sa, Simona, nu s-au mai înțeles și au preferat să încheie un capitol în mod armonios, care să nu le afecteze pe cele două fetițe.

„Am divorțat pentru că nu ne-am mai înțeles. Nu am mai regăsit lucruri. Sunt prezent în viața lor mereu, nu lipsesc nicio secundă (n.r. în viața fetițelor). Nu stau în Germania, stau în România, doar că fac naveta. Avem o afacere acolo, de care se ocupă ea (n.r. fosta soție). (…) Avem o convenție la nivel personal, nu e secret pentru nimeni: eu dacă sunt cu cineva, sunt cu cineva și nu știe nimeni, nici măcar copiii mei, iar ea la fel. Copiii mei nu văd nimic altceva decât mama și tata. În momentul de față nu e cazul nici pentru mine, nici pentru ea”, a declarat Ștefan Stan, la Xtra Night Show.

Deși cei doi au divorțat în urmă cu doi ani, nu s-au separat de tot. Relația de iubire a dispărut, însă, au rămas parteneri, fiindcă gestionează o afacere în Germania. Ștefan Stan a povestit că ei încă își mai oferă momente de afecțiune, precum îmbrățișările și petrec timp împreună de dragul copiilor.

„Noi comunicăm în continuare. Pentru mine, în sufletul meu rămâne soția mea, iar eu soțul ei, e mama copiilor mei. Am să o respect de la Dumnezeu până înapoi și orice pentru ea. (…) Nu ne întâlnim în varianta intimă, ne îmbrățișăm când ne vedem, dar nu ne mai pupăm. Nu știu dacă are pe cineva, ea nu știe dacă am pe cineva. Știm că amândoi putem face lucrul acesta oricând. (…) Eu o iubesc și ea mă iubește, ne iubim. Dar iubirea pe care o definim noi nu este cea generală. E cea normală și logică. Iubirea înseamnă încredere și respect”, a mai spus Ștefan Stan.

