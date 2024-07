Munca din ultimii patru ani s-a dus pe Apa Sâmbetei! Lena a pierdut tot: ”Am crezut că mor!”

Lena, soția lui Gabi Enache, c-un ochi râde, cu altul plânge! Deși se bucură că a ieșit cu bine din sesiune, căci urmează două mastere, fotomodelul este supărat nevoie mare după ce a rămas fără toată munca dn ultimii patru ani! CANCAN.RO a aflat cine i-a pus bețe-n roate!

Lena Enache este supărată peste măsură după ce, de curând, a rămas fără contul său de Instagram. Soția lui Gabi Enache a investit timp și energie în ultimii patru ani zi de zi pentru a-și crește profilul, iar acum a rămas fără el. Peste noapte, cineva care i-a pus gând rău i-a suspendat contul din senin. Acum, blondina recunoaște că situația a depășit-o total și că, oricâte mesaje ar da, soluția întârzie să apară.

”Lunea trecută m-am trezit și am văzut că mi-a fost contul suspendat. Am crezut că mor, leșin. E tristă viața fără Instagram. Acum aștept să se rezolve problema. Nu pot să vorbesc momentan despre situație, pentru că nu vreau să dau în nimeni. Aștept să văd dacă se rezolvă, dacă nu, mai vedem! Este vina cuiva și Instagram-ul a crezut că este vina mea, de fapt. Un hater, ceva de genul! Aflu eu cine îmi poartă sâmbetele!

Eu nu primesc comentarii urâte de obicei, nu prea am parte de hateri. Este o situație mai delicată, dar nu o să vorbesc decât dacă nu se rezolvă pe cale amiabilă. Am avut foarte mult de pierdut, nu e normal, e munca mea după 4 ani. Am dat mail-uri peste mail-ul. Am încercat să ajung și la cineva de la Meta, dar este foarte complicat. Știi că există minuni, sper să fie și să-mi recuperez contul! Dacă nu, sincer, nu mai am chef să-mi fac altul! Noroc că am contul afacerii și postez acolo”, spune Lena Enache.

Chiar și fără cont de Instagram, Lena are, totuși, și motive de bucurie În primul rând, a ieșit destul de bine în urma sesiunilor pe care le-a avut la cele doua mastere pe care le urmează.

”Mai am mâine un examen și am terminat sesiunea. Sunt la două mastere și acum termin abia anul I. A fost ok în sesiune, pentru că eu am deja lucrurile elementare. Astăzi am avut restanța de dat. Am uitat să merg examenul fizic. Am avut două restanțe în viața mea”, adaugă Lena.

În al doilea rând, visul Lenei de a-și deschide o cofetărie a prins contur anul acesta, iar locația va fi inaugurată în curând.

”Vor fi patru angajați și cu mine, care voi fi nonstop în locație. Eu voi fi principalul cofetar, mă ocup de tot ce ține de patiserie, dar va fi și o altă persoană care va prepara micul dejun. Cu siguranță voi face față cu programul ca până acum, dar am noroc că este și Gabi acasă. Chiar aseară vorbeam că va trebui să luam o bonă, dar este destul de dificil, pentru că Edan este până la ora 4 la școală și nu știu cine ar veni de la 4 la 9”, încheie soția lui Gabi Enache.

