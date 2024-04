Fotbalistul dat afară de Gigi Becali joacă, acum, după regulile stricte ale soției! E liber doar pe weekend!

Lena Enache este, fără doar și poate, una dintre cele mai sexy soții de fotbaliști din țară. Și sexy, și gospodină! Cât Gabi a jucat în afara țării, blondina s-a ocupat singură de casă și fiul lor, Edan. Acum, familia s-a reunit, iar Lena ne-a dezvăluit ce reguli a impus acasă, după întoarcerea fundașului.

Lena și Gabi Enache au închis gura tuturor răutăcioșilor încă de când s-au cuplat, zvonindu-se la vremea respectivă că ambii ar fi fost căsătoriți încă. Acum, la 8 ani de la scandal, cei doi se iubesc în continuare cu patimă și-și cresc fiul în armonie, dovadă că dragostea lor a fost una sinceră, în ciuda gurilor rele! Lena nu este doar o bombă sexy, cu talie trasă prin inel și picioare kilometrice, ci și o femeie ambitițioasă! Deși este are o afacere creată de la zero și doi copii, pe Edan, alături de Gabi, și pe Sofia, din fosta căsnicie, vedeta este și studentă la două mastere!

Soția lui Gabi Enache, sexy masterandă la Timișoara

”Fac două mastere, la Timișoara, în protecția consumatorului, securitate alimentară. Am ales Timișoara, pentru că am niște profesoare senzaționale de care m-am atașat și mă înțeleg că-s mamă și am și o afacere. Sunt puțin mai indulgente cu mine. Fac și cursuri online, dar merg și fizic. Multă muncă, dar mie-mi place să învăț. Nu știu ce o să fac când o să se termine! Îmi place ritmul acesta. Tot timpul învăț, fac ceva, un proiect”, explică Lena.

De Edan și Sofia, fiica Lenei care locuiește în prezent cu tatăl său biologic în Timișoara, blondina este extrem de mândră!

”Nu am avut și nu vom avea bone pentru Edan! Suntem doar noi trup și suflet! Sofia este în clasa a10-a, Edan este în clasa 0 și deja citește. Mă bucur că a avut cu cine să semene! Acum mă laud singură. Este super avansat și uneori se mai plictisește la școală! Sofi face teatru, Edan, tenis. Deși este în n grupa 0, eu cred că trebuia să-l dau pe Edan în clasa întâia”, povestește Lena Enache.

Regulile din casa lui Gabi Enache

Viața de când Gabi și-a încheiat contractele internaționale și a revenit pe plaiurile mioritice este mult mai simplă, recunoaște soția fotbalistului. Chiar și așa, acasă este, totuși, nevoie de reguli.

”Nu știu cum am putut face față fără Gabi. Cu aceasta ocazie, vede și el prin ce am trecut! Viața este mult mai ușoară de când s-a întors acasă. Mult mai ușoară, pentru că este acolo când eu nu pot să fiu și suplinește mult. Este important să fie acasă! Edan vagabonțește mai mult de când s-a întors Gabi. Fac chestii de băieți. Nu-s ”geloasă” pe timpul lor petrecut împreună, pentru că ei aveau mult de recuperat și e perfect acum! Când vine vorba despre playstation, Gabi zice ”da”, iar eu zic ”nu”, pentru că fac echipă și se joacă unul din dormitor și unul din living. Spre rușinea mea, Edan a ajuns la Tik Tok, dar este totul cu moderație! Doar două ore în weekend, în timpul săptămânii nu are voie pe tableta, pe telefon, nimic!”, dezvăluie Lena.

Deși ea este mare cofetăreasă și pasionată de cozonaci, copiii săi nu prea se dau în vânt după dulciuri.

”În maximum două luni îmi deschis cafeneaua, cam acesta este planul cel mai important, pe asta ne ocupăm zi de zi. Copiii mei nu prea mănâncă dulciuri, sunt deja sătui. Gabi mănâncă dulciuri, dar el este mai mult cu veganismul, deci trebuie să fiu atentă. Și eu sunt 90% vegană, pentru că, atunci când gătesc acasă, fac pentru toți, nu doar pentru Gabi! Edan mănâncă, bineînțeles, carne”, încheie Lena, pentru CANCAN.RO

