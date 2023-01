N-ai fi crezut! Criteriul bizar după care o tânără de 26 de ani își alege partenerii

Deși pare o glumă, nu este! Erica, o tânără în vârstă de 26 de ani, are un criteriu bizar după care își alege partenerii. Britanica susține că nu poate să se vadă cu bărbații care nu locuiesc în zonele în care se află restaurantele ei preferate! Iată motivul mai jos, în articol.

Erica Lauren Tenner este o tânără în vârstă de 26 de ani din Marea Britanie care a mărturisit că are un criteriu mai puțin obișnuit după care își alege partenerii. De pildă, Erica nu dorește să se întâlnească cu cei care locuiesc mult prea departe de localurile ele preferate, unde îi place să servească masa. De asemenea, ea susține că nu se poate întâlni nici cu bărbații care preferă un stil de viață vegetarian.

Dragostea trece prin stomac, pentru Erica

Pentru că îi place să petreacă timp în restaurantele sale preferate, tânăra în vârstă de 26 de ani susține că „dragostea trece prin stomac” și nu se poate întâlni cu bărbați care stau departe de localurile pe care le frecventează. În plus, ieșirile pe care le face în oraș sunt planificate. De pildă, se trezește dimineața devreme și se asigură că prinde ofertele pentru micul-dejun.

Într-o zi, tânăra din Marea Britanie a preferat să se vadă cu un bărbat, doar pentru a „prinde” oferta unei cafenele renumite, pentru micul-dejun. Erica a explicat: „Bake Street e la 75 de minute distanță față de casa mea. Nu aș avea cum să ajung acolo la timp pentru o prăjitură cu creme brûlée, așa că am mers la o întâlnire, special pentru acest lucru. L-am cunoscut pe Hinge și am fost la o întâlnire specială vineri seara, așa că eram pregătit pentru ofertele de sâmbătă dimineața. L-am părăsit la 9:00 dimineața, apoi am ajuns la cafenea la 10:00, după o plimbare lejeră pe acolo”.

Altă dată, Erica a mers la o întâlnire doar pentru a mânca kebap.

„Am o hartă pe Google cu indicatoare în toate locurile mele preferate de mâncare și cu locurile pe care vreau să le încerc. Dacă se întâmplă să fie lângă cineva cu care vreau să mă întâlnesc, este câștig pentru toți. Întotdeauna am fost foarte pasionată de mâncare”, a mărturisit tânăra, potrivit The Mirror.

