N-ai fi zis! Ce note a luat Smiley la Bacalaureat. Soția lui, Gina Pistol, nu are nici BAC-ul dat

Se poate spune că Smiley și Gina Pistol se bucură de un succes enorm în lumina reflectoarelor, însă trecutul lor nu a fost atât de strălucit precum le este prezentul. Ce notă a luat, de fapt, Smiley la Bacalaureat comparativ cu soția lui, care nu are nici măcar BAC-ul dat.

Se poate spune că Smiley a fost un elev de nota zece. Notele obținute la Bacalaureat sunt cele care pot confirma asta. Soțul Ginei Pistol a luat 3 note de 10 și alte note mai mici, media finala la ”examenul maturității” find de 9.16, medie foarte mare. Tiberiu Andrei Maria a absolvit Școala Populară de Arte de la Liceul de Arte Dinu Lipatti, secția chitară, după care a fost admis la ASEA (Facultatea de Comerț).

De ce nu a dat Gina Pistol, soția lui Smiley, Bacalaureatul

La polul opus se află soția lui. Deși nu a avut o copilărie ușoară, Gina Pistol a reușit să renască din propria ”cenușă”, iar în prezent să fie una dintre cele mai iubite apariții de pe micile ecrane. Drumul spre succes a fost presărat cu multă tristețe, neajunsuri și lipsa posibilității de a-și concentra toată atenția către educație.

Absolventă a Școlii de Arte și Meserii din Roșiorii de Vede, județul Teleorman, partenera lui Smiley își dorea să ajungă bijutier, însă, meseria ei de bază este cea de optician, meserie care, din păcate, a fost înlocuită de tehnologie. Puțin sunt cei care știu că, de fapt, Gina Pistol a fost constrânsă de nevoi să se angajeze la vârsta de 17 ani, motiv pentru care nu a avut cum să susțină examenul de Bacalaureat. Chiar și așa, Ginuța a reușit să ajungă în Capitală, acolo unde viața ei avea să prindă contur. După ce a pozat în revista Playboy, contractele de colaborare au venit pe bandă rulantă.

„Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier. M-am angajat că operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy.

Eu eram cu părul prins, eram un copil. Eram frumușică, da. La casting, singurul care m-a simpatizat a fost Boerescu, Florin Călinescu nu m-a plăcut deloc, nu știu de ce. Cred că a contat mult și felul meu de a fi”, a povestit Gina Pistol în podcastul „Fain&Simplu”, al lui Mihai Morar.

