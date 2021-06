Naba Salem, cu ochii în lacrimi! Bruneta a vorbit despre bebelușul pe care l-a pierdut. „Am preferat să sufăr eu acum”

Naba Salem trece prin momente destul de grele. Aceasta era pe punctul de a deveni mămică, însă a ales să nu ducă sarcina până la capăt. Cu ochii în lacrimi, bruneta a vorbit despre momentele prin care a trecut în această perioadă.

Recent, Naba Salem a fost nevoită să facă o întrerupere de sarcină, fapt ce a afectat-o destul de tare. Deși este convinsă că decizia luată a fost una corectă, bruneta a fost destul de afectată și a trecut prin momente grele. Aceasta a decis că relația în care se află nu poate să ofere un mediu propice pentru un copil, așa că a amânat momentul în care va deveni mămică.

„Am preferat să sufăr eu acum, decât să sufere o parte din mine toată viața. Am preferat să fiu egoistă. Nu este vorba că nu aș putea să cresc un copil singură, pentru că așa cum cresc eu, poate să crească și copilul lângă mine. Nu poți să fii sigur pe o relație sau pe o căsnicie și atunci am stat și am gândit rațional.

Am făcut o întrerupere de sarcină și tatăl a fost cu mine. Oricum, și dacă nu accepta ideea, trebuia să știe. Aveam 2 luni. Nu i-am auzit inimioara, urma, dar mai bine că nu am făcut asta, pentru că altfel era păcat să fac asta. Nu cred că aș fi fost atât de puternică dacă îi auzeam inimioara”, a declarat Naba Salem, la Antena Stars.

„Nu regret că am făcut asta”

Naba Salem este convinsă că decizia pe care a luat-o a fost una corectă, însă chiar și așa momentul a fost unul extrem de delicat și a făcut-o să sufere. Bruneta a avut alături două prietene bune care au ajutat-o să treacă peste, iar acum este împăcată cu întreaga situație.

„Nu regret că am făcut asta, pentru că eu, și dacă ar fi să mă despart de o persoană, dar să am copil cu ea, mi-aș dori ca persoana aceea să fie echilibrată, nu una care să mă facă de râs. M-au ajutat două prietene foarte mult, mi-au dat o energie foarte bună. Am făcut eforturi să fiu bine, să pot să dețin controlul asupra mea.”, a mai spus Naba Salem.