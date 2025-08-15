Naomi Campbell, în România! Supermodelul DJ face un show epic la Nuba. Primele imagini de la mega-party!

Naomi Campbell (55 de ani) a ajuns pentru prima dată în România! CANCAN.RO a fost pe fază și a surprins-o în timp ce se caza într-un hotel de 5 stele din stațiunea Mamaia. Supermodelul se pregătește să urce pe scena de la Nuba Beach Club, acolo unde își va prezenta noua pasiune: DJ-ingul.

Vineri, 15 august 2025, Naomi Campbell a ajuns pe meleaguri românești. Supermodelul internațional a venit pentru prima dată în România și și-a făcut apariția ca o adevărată divă pe covorul roșu. Potrivit surselor CANCAN.RO, supermodelul internațional a aterizat în această seară pe aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța la bordul unui avion privat.

Naomi Campbell a ajuns în România

Însoțită de mai mulți bodyguarzi, Naomi Campbell s-a îndreptat către stațiunea Mamaia, unde s-a cazat la un hotel de 5 stele. După câteva ore petrecute în cameră, diva a părăsit locația și s-a îndreptat direct la club. ”Blindată” de o brigadă de bodyguarzi, cu un cameraman care îi filma fiecare pas – vezi AICI imagini, supermodelul britanic se pregătește să urce pe scena de la Nuba Besch Club din Mamaia. În această seară, modelul este pregătită să susțină un show incendiat în ipostaza de DJ.

La cei 55 de ani, Naomi Campbel a dat modelingul pe noua sa pasiune: DJ-ingul. După ce a defilat ani la rând pe cele mai mari podiumuri din lume, fotomodelul s-a reinventat și și-a descoperit pasiunea pentru muzica electronică. Cot la cot cu marii DJ ai lumii, Naomi Campbel este gata să mixeze pe marile scene – surprinzându-și fanii cu reprezentații memorabile și un DJ set epic.

Ajunsă la 55 de ani, Naomi Campbell rămâne una dintre cele mai cunoscute fotomodele din lume. De-a lungul carierei sale a lucrat cu pentru cei mai mari creatori de modă, printre care Versace, Dolce & Gabbana și Ralph Lauren. S-a născut pe 22 mai 1970, la Londra și este de origine jamaicană cu rădăcini chineze.

Prima sa apariție publică a avut loc la vârsta de 7 ani, în videoclipul ”Is This Love?” al lui Bob Marley. La vârsta de 15 ani a decis să își încerce norocul în industria modelingului, dând o probă la Elite Model Management. Naomi Campbel a devenit astfel primul manechin de culoare care a apărut pe coperta revistei Time și în edițiile franceze și britanice ale revistei Vogue.

