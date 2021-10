Narcisa Suciu, încă un proiect de suflet. Ce anunț a făcut artista stabilită în Finlanda. “Sunt sigură că...”

Narcisa Suciu a părăsit România pe când avea 34 de ani, iar de peste un deceniu locuiește în Finlanda, alături de fiică și soț. Artista nu s-a detașat, însă, de țara noastră. Are un nou proiect, de care este foarte încântată.

Narcisa Suciu va lansa, în câteva săptămâni, o carte interactivă, potrivit bookzone.ro. Este vorba de un proiect editorial, care se anunță, încă de pe acum, un succes.

“Această carte interactivă îți va oferi sprijinul de care ai nevoie atunci când îți dorești să petreci timp cu tine, privind înapoi cu nostalgie sau privind spre viitor cu încredere și bucurie. Întrebările pe care Narcisa Suciu ți le adresează în acest volum te vor provoca să îți amintești, să visezi și să îți scrii povestea, pentru tine și pentru toți ai tăi. În timp, povestea ta va deveni comoara cea mai de preț a celor dragi. Urmărește-ne în continuare și nu rata întâlnirea cu un proiect editorial special, care te va ghida pas cu pas printre amintiri și speranțe”, se arată într-un mesaj transmis de site-ul amintit mai sus.

“Amintirile și-au făcut culcuș și ajută-le să prindă, din nou, viață”

La rândul ei, Narcisa Suciu a făcut și primele declarații cu privire la cartea interactivă pe care vrea să o lanseze.

“Ia-ți timp, nu te grăbi! Răspunde sincer la fiecare întrebare, du-te în adâncul sufletului tău, acolo unde amintirile și-au făcut culcuș și ajută-le să prindă, din nou, viață. Sunt sigură că viața ta merită povestită, așa că te invit să începem împreună călătoria printre amintiri”, a transmis artista în vârstă de 46 de ani.

Narcisa Suciu se întoarce definitiv în România?!

Invitată în decembrie 2019 la un post de televiziune, Narcisa Suciu a fost întrebată dacă s-ar întoarce definiv în România. Celebra cântăreață nu a răspuns negativ, însă, a subliniat că nu s-ar stabili în București. Ea și-ar dori să locuiască în alte orașe din țara noastră, iar Timișoara este primul pe listă, pentru că acolo are mai multe rude.

“Eu mă simt acasă peste tot. Asta cu graniţele fizice n-o mai simt de foarte multă vreme, de când m-am învăţat că e ok să mergi cu avionul şi că e sigur şi că nu e nicio problemă. Dacă mi se face dor de un loc, mă urc în avion şi am plecat”, a mai declarat îndrăgita artistă.

