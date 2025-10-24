NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul

Potrivit unui raport, NASA a început eforturile de a localiza cometul 3I/ATLAS, după ce acesta a fost observat emițând un aliaj necunoscut în natură și manifestând alte comportamente neobișnuite. Cum 3I/ATLAS și-a arătat un comportament neobișnuit, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar.

Încă de când a fost descoperită, cometa a stârnit numeroase semne de întrebare în ceea ce privește originea sa, potrivit Daily Mail. Cometa a fost adăugată recent pe lista de pericole creată de International Asteroid Warning Network (IAWN). IAWN colaborează cu numeroase instituții internaționale pentru a detecta obiectele apropiate de Pământ și de a identifica potențiale pericole.

O cometă uriașă amenință Pământul

Oficialii IAWN au mărturisit săptămâna aceasta că obiectul interstelar implică „provocări unice” în ceea ce privește prezicerea traiectoriei sale. Drept urmare, au decis să includă 3I/ATLAS în Campania de Astrometrie a Cometelor. Astfel, NASA ar fi lansat unelte de apărare planetară din cauza obiectului interstelar.

Cometa a prezentat mai multe caracteristici neobișnuite care contrazic comportamentul tipic al cometelor. Printre acestea se numără și o coadă inversă, mai exact un jet de particule care se îndreaptă spre Soare, în loc să fie în direcția opusă, așa cum este normal.

Conform comunicatului, experții vor desfășura un exercițiu special de antrenament între 27 noiembrie 2025 și 27 ianuarie 2026. De asemenea, telescoapele și sistemele de monitorizare din întreaga lume se vor concentra asupra obiectului 3I/ATLAS pentru a perfecționa tehnicile de determinare precisă a poziției sale pe cer.

IAWN colaborează cu alte organizații, precum Agenția Spațială Europeană, într-un efort comun de protejare a Pământului împotriva asteroizilor și cometelor din apropiere. Mai mult decât atât, campania globală de observare va începe la sfârșitul lunii noiembrie, iar în prezent 3I/ATLAS se află la doar câteva zile distanță de cea mai apropiată poziție față de Soare, după care va ieși din câmpul vizual.

Înainte de acest comportament neobișnuit din apropierea Soarelui, 3I/ATLAS era programat să treacă mai aproape de Pământ abia în luna decembrie. Avi Loeb, expert în cadrul Harvard a precizat că, în spațiu, cel mai potrivit moment pentru a accelera sau a încetini o navă este atunci când se află cel mai aproape de un obiect masiv, deoarece pornirea motorului în acel punct produce cea mai mare schimbare de viteză.

Astronomii au precizat că 3I/ATLAS ar putea fi uriaș, cu un diametru de peste 45 de kilometri.

„Dacă 3I/ATLAS este o navă-mamă masivă, probabil va continua pe traiectoria sa gravitațională originală și va părăsi în cele din urmă Sistemul Solar,” a scris Loeb într-o postare pe blog.

De asemenea, profesorul a precizat anterior că 3I/ATLAS ar putea fi o navă cu propulsie nucleară, după ce telescopul spațial Hubble a surprins o imagine care părea să arate că obiectul își generează propria lumină în această vară.

