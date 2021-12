Nasrin Ameri a plecat de la Antena Stars ”Se încheie un capitol important din viața mea”

Ameri Nasrin, prezentatoarea Star Matinal și Star Magazin, a încheiat colaborarea cu Antena Stars după nouă ani. Aceasta nu a precizat ce va face în continuare, însă a menționat că pe pagina sa de Instagram își va tine la curent fanii cu ce se va întâmpla.

„In stanga, e prima poza facuta in timpul primului meu live! In dreapta, ultima poza din platoul Star Matinal! De la prima poza pana la cea de azi, au trecut 9 ani. 9 ani in care am invatat, am evoluat, am cunoscut oameni minunati, am gresit, am ras, am plans. Tot astazi, se incheie un capitol important din viata mea! Imi iau ramas bun de la Antena Stars, recunoscatoare pentru tot parcursul meu! Le multumesc oamenilor care au avut incredere in mine si in ceea ce pot sa fac. Sunt mandra pentru ca am reusit sa realizez si sa prezint cu succes doua proiecte de suflet: Star Matinal si Star Magazin! Decizia imi apartine in totalitate si stiu sigur ca schimbarea care va veni, va fi de bun augur! Mandra sa stiu ca am realizat recorduri de audienta impreuna cu super echipa mea, fara de care nu as fi reusit sa ajung pana aici! Dar, nu uit sa va multumesc, voua, matinalilor! Celor care m-ati urmarit, incurajat, criticat atunci cand era cazul. Pentru toate acestea, va multumesc si va promit ca nu o sa va dezamagesc! 2022, de abia astept sa ne cunoastem!”, a scris Nasrin pe Facebook.

La sfârșitul emisiunii de astăzi, Nasrin a anunța telespectatorii că a fost ultima sa apariție Tv în calitate de prezentatoare la Antena Stars și a ținut să le mulțumească tuturor colegilor săi pentru acești ani frumoși.

„O poveste care se termină atât de frumos. Toți vor rămâne pentru totodeauna n inima și mintea mea.Sunt tare mândră pentru că am pornit treaptă cu treaptă, am învățat ce înseamnă televiziune, nu îmi este ruține să port o discuție cu mai marii televiziunii pentru că și eu am învățaat de la cei mai buni. Au fost opt ani intenși și astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars.”, a spus aceasta.