„Naționala 100”. Echipa secolului, votată de „Juriul oamenilor din fotbal”. Echipa ideală a fost (și) pe Wembley | VIDEO

O formulă de echipă ideală și foarte specială a rezultat din opțiunile de vot ale “Juriului oamenilor din fotbal”.

Dar, până la a vedea “unsprezecele” ales de aceștia, să-i cunoaștem pe cei cu decizia.

Este vorba de personalități care astăzi întregesc peisajul fotbalului românesc, din diferite posturi. Iată-i: Gabi Balint, Paul Cazan, Silviu Bogdan, Daniel Stanciu, Florin Iacob, Florin Manea, Vivi Răchită, Marian Copilu, Iosif Rotariu, Andrei Vochin, Costel Orac. 11 sunt. 11 pentru România!

Echipa secolului, votată de „Juriul oamenilor din fotbal”

Așadar: Gabi Balint, uriașul fotbalist, cuceritorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua și goleadorul care a egalat Argentina, la Coppa del Mondo, din Italia, actualul analist DigiSport, a acceptat să ne dezvăluie votul său și îi mulțumim! Ca și lui Paul Cazan, legendarul fundaș central al Sportului Studențesc, 464 de meciuri în Liga 1 pentru “alb-negrii” din Regie, al cincilea în topul fotbaliștilor cu cele mai multe jocuri pe prima scenă. Silviu Bogdan, fostul arbitru și actualul lansator de mari talente, dacă e să-l amintim doar pe Mihăilă, ne-a ajutat în ceea ce ne-am propus și, la fel ca Marian Copilu, actualul președinte executiv al Universității Craiova, au votat formule ale unei echipe ideale cu o anumită melancolie a perfectului simplu. Le mulțumim, de asemenea!

Daniel Stanciu, ziarist, analist TV la DigiSport, președinte de club și, în prezent, director executiv la FC Argeș, precum și fostul important jucător al Petrolului și al Stelei, Vivi Răchită, invitat permanent la Pro Arena, au venit, la rândul lor, cu opțiunile lor de vot în ajutorul demersului nostru, pentru care le suntem recunoscători. În definitiv, experiența lor e una extraordinar de vastă și merită salutată!

Iosif Rotariu, marele fotbalist, al Stelei și al Timișoarei, omul care l-a anihilat pe Maradona la Mondialul din Italia, în 1990, ne-a oferit viziunea sa în ceea ce privește premianții fotbalului românesc all-time, la fel ca și alt uriaș jucător, dinamovistul Costel Orac, extrema care a înscris în poarta Interului milanez, a lui Hamburg și a lui Liverpool, în neuitata semifinală a Cupei Campionilor Europeni din 1984. Mulțumim, domnilor!

Andrei Vochin, fostul jurnalist de la Gazeta Sporturilor, Prosport și Sportul românesc, de mai mulți ani consilier al Președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, ne-a oferit opțiunile sale de vot, după o experiență, deja subliniată de noi, de aproape patru decenii în fotbalul nostru, și îi transmitem gândurile noastre bune. Mulțumim, Andrei!

Nu în ultimul rând, gratitudinea noastră celor doi excepționali oameni de fotbal, agenții de jucători Florin Manea, “fiu”al Giuleștiului și Florin Iacob, un timișorean autentic, acoperind cu clasă decenii din fotbalul românesc, ca observatori atenți ai unui fenomen care îi definește și pe ei.

Voturile lor au întregit și definitivat formula “Naționalei 100”, care arată astfel:

VASILE IORDACHE-DAN PETRESCU, ȘTEFAN SAMEȘ, MIODRAG BELODEDICI, CRISTIAN CHIVU-NICOLAE DOBRIN, GHEORGHE POPESCU, GHEORGHE HAGI, ILIE BALACI-MARIUS LĂCĂTUȘ, FLOREA DUMITRACHE. Selecționer: ANGHEL IORDĂNESCU. Generalul. Antrenorul secolului. Care e în premieră pe banca “absolutei”, după ce aceasta mai fusese responsabilitatea lui Mircea Lucescu, Ștefan Kovacs și Emerich Jenei.

Sunt multe și frumoase idei de comentat aici! Înainte de orice, e mai mult decât evident că Steaua are o pondere uriașă, nu mai puțin de șapte jucători, plus selecționerul, vin în “Naționala 100” cu un puternic ascendent în echipa militară: Iordache, Dan Petrescu, Sameș, Belodedici, Hagi, Lăcătuș, ba chiar și Gică Popescu are un trecut de câteva luni la echipa din Ghencea. Însă și mai interesant e să observăm că aproape întreaga “Națională” aleasă de acest juriu are un meci mare pe Wembley, împotriva Angliei, în palmares. Astfel, cele două noi apariții în acest “11”, portarul Vasile Iordache și Ștefan Sameș, au fost eroii meciului din primăvara lui ‘81, alături de genialul Ilie Balaci. A fost atunci 0-0, în preliminariile pentru Mondialul din Spania, cu un gol valabil al lui Balaci, neacordat, eronat, de arbitru.

Hagi a jucat și în 1985, în preliminariile pentru Cupa Mondială din Mexic ‘86, 1-1 a fost atunci, dar și în amicalul din 1994, tot 1-1, când au mai evoluat și Dan Petrescu, Belodedici, Gică Popescu și Lăcătuș. Iar Florea Dumitrache a și înscris pe Wembley, în ziua de 15 Ianuarie 1969, în meciul în care, cum spunea Ioan Chirilă, s-a născut “generația Guadalajara” a Mondialului din 1970.

Altfel, punctele fixe se mențin și în formula de echipă a “Juriului oamenilor din fotbal”, Dan Petrescu, fundaș dreapta, Miodrag Belodedici, ca fundaș central, Cristian Chivu, fundaș stânga, Nicolae Dobrin, Gică Popescu, Gică Hagi și Ilie Balaci, ca mijlocași, în timp ce Marius Lăcătuș și Florea Dumitrache revin pe posturile lor, ca extremă, și ca “vârf” de atac, după ce pe aceste poziții mai fuseseră Marcel Răducanu și, respectiv, Adrian Mutu și Florin Răducioiu.

