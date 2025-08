Nepotul lui Ion Iliescu, primele declarații după moartea unchiului: „Cred că e singurul președinte care...”

Ion Iliescu s-a stins din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. După o luptă grea cu o boală nemiloasă, cancerul pulmonar, și două luni de internare în Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, organismul său a cedat. Acum, la o zi de la evenimentul tragic, nepotul său a rupt tăcerea. Iată ce a spus!

Începând din luna iunie, Ion Iliescu a fost ținut sub strictă supraveghere medicală, după ce o serie de analize de rutină au dus la un diagnostic dur: o formă avansată de cancer pulmonar. Starea sa de sănătate s-a degradat rapid, iar în ultimele săptămâni era deja într-o fază critică.

Printre primele persoane apropiate care au vorbit public despre moartea sa se numără nepotul său, Ionel Relu Savu, un bărbat de 74 de ani care l-a cunoscut dinainte să poată merge singur. Ionel este fiul vărului primar al lui Iliescu și locuiește și acum în Oltenița, locul natal al fostului președinte. Pentru el, moartea lui Ion Iliescu înseamnă pierderea unei figuri paterne, dar și a unui simbol.

„Îl cunosc de când am început să fac ochii pe domnul Iliescu, un om deosebit, de o cultură deosebită unchiul meu, care a fost un om respectat de majoritatea oamenilor din Oltenița și din țară. Acuma, fiecare om dintre noi are și controverse, da, așa și dânsul. A fost un om care a respectat Constituția României. Cred că e singurul președinte care a respectat Constituția României, singurul președinte care a invitat la dialog toate formațiunile politice din România. Dacă vă aduceți aminte, cea de la Snagov, da, când putea s-o facă singur, pentru că s-a pus bazele integrării României în NATO și în Uniunea Europeană”, a spus Ionel Relu Savu pentru Gândul.