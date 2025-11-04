NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri au fost răniți

Un grav accident rutier s-a petrecut în dimineața zilei de marți, 4 noiembrie 2025, în București, la intersecția dintre Strada Brașov cu Drumul Taberei. Din primele informații, un autobuz STB a intrat în coliziune cu un tramvai. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, 7 dintre ele fiind transportate la spital pentru investigații amănunțite.

Accidentul rutier s-a produs puțin după ora 10:00 – la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei din București, între tramvariul 41 și un autobuz STB de pe linia 168. La fața locului au ajuns de urgență o autospecială de stingere, trei echipaje SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

Mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, 7 dintre ei fiind transportați la următoarele spitale: 2 la Spitalul Clinic de Urgență București, 4 la Spital Universitar de Urgență București și 1 la Spital Militar Central.

Circulația pe linia tramvaiului 41 a fost suspendată. Reprezentanții au informat că a fost înființată o linie navetă cu indicativul 641 – care circulă între Piața Presei și Ghencea.

”La data de 4 noiembrie 2025, în jurul orei 10.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe o stradă din Sectorul 6. Polițiștii rutieri ajunși la locul producerii accidentului de circulație, respectiv la intersecția dintre Str. Brașov cu Drumul Taberei, au constatat că este vorba despre un autobuz din cadrul Societății de Transport București care a intrat în coliziune cu un tramvai. Din primele informații, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, iar până la acest moment 7 persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind “zero”. Traficul rutier este restricționat pe banda 1 de circulație pe Drm. Taberei, sensul către Valea Oltului. Activitățile sunt în dinamică. Revenim cu informații.”, se arată în informarea STB.

Știre în curs de actualizare…