Acasă » Știri » NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri au fost răniți

NEWS ALERT! Grav accident în Drumul Taberei! Un autobuz s-a ciocnit cu un tramvai, mai mulți pasageri au fost răniți

De: Irina Vlad 04/11/2025 | 11:05

Un grav accident rutier s-a petrecut în dimineața zilei de marți, 4 noiembrie 2025, în București, la intersecția dintre Strada Brașov cu Drumul Taberei. Din primele informații, un autobuz STB a intrat în coliziune cu un tramvai. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, 7 dintre ele fiind transportate la spital pentru investigații amănunțite. 

Accidentul rutier s-a produs puțin după ora 10:00 – la intersecția străzii Brașov cu Drumul Taberei din București, între tramvariul 41 și un autobuz STB de pe linia 168. La fața locului au ajuns de urgență o autospecială de stingere, trei echipaje SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

Mai mulți călători au avut nevoie de îngrijiri medicale, 7 dintre ei fiind transportați la următoarele spitale: 2 la Spitalul Clinic de Urgență București, 4 la Spital Universitar de Urgență București și 1 la Spital Militar Central.

Circulația pe linia tramvaiului 41 a fost suspendată. Reprezentanții au informat că a fost înființată o linie navetă cu indicativul 641 – care circulă între Piața Presei și Ghencea.

Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
Ai voie să miroși URÂT în autobuz? Ce spune legea, de fapt
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

”La data de 4 noiembrie 2025, în jurul orei 10.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe o stradă din Sectorul 6. Polițiștii rutieri ajunși la locul producerii accidentului de circulație, respectiv la intersecția dintre Str. Brașov cu Drumul Taberei, au constatat că este vorba despre un autobuz din cadrul Societății de Transport București care a intrat în coliziune cu un tramvai.

Din primele informații, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, iar până la acest moment 7 persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind “zero”. Traficul rutier este restricționat pe banda 1 de circulație pe Drm. Taberei, sensul către Valea Oltului. Activitățile sunt în dinamică. Revenim cu informații.”, se arată în informarea STB.

 

Știre în curs de actualizare…

 

 

Tags:
Iți recomandăm
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Știri
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze sau chiar ceasurile de monitorizare
Știri
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele…
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea până pe 1 Decembrie. Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie îi face zile amare
Adevarul
Perioada critică pentru Cornel Dinu nu se mai termină. O persoană din familie...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos după 11 ore
Mediafax
Povestea românului care a murit sub ruinele turnului din ROMA. Salvatorii l-au scos...
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care a cerut plăți lunare timp de 4 ani. Cum funcționa
Digi 24
Un bărbat din Craiova a făcut un sistem ilegal de apă și canalizare pentru care...
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru frontul din Ucraina
Digi24
„Maniacii au primit Kalașnikov”. Cum angajează armata lui Putin criminali în serie și violatori pentru...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse (campanie Black...
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Lumină misterioasă observată la cometa 3I/ATLAS! Ce se întâmplă?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze ...
Cum a ajuns somnul un element cheie din industria de lux? De la măștile de ochi, la cele pentru buze sau chiar ceasurile de monitorizare
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Vești bune pentru profesori! Ministrul Daniel David a anunțat că vor primi bani în plus
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la ...
Cine e românul care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Soția a fost martoră la operațiunea de salvare
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii ...
Noua ”religie” a generației Z dă toate brandurile peste cap! Ce își cumpără în 2025 consumatorii de TikTok
TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care ...
TABEL salarii | Cât costă un trai decent în România, în 2025, în funcție de județul în care locuiești
Vezi toate știrile
×