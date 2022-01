Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. “A dat iar năpasta peste mine!” Cum se simte artistul

Nicolae Botgros a fost diagnosticat, din nou, cu coronavirus. Din fericire, dirijorul Orchestrei “Lăutarii” a contractat o formă ușoară a bolii și se simte bine. În prezent, se află în carantină la domiciliu.

Nicolae Botgros este conștient că faptul că s-a vaccinat împotriva COVID-19 a contat enorm, din moment ce acum nu are simptome grave.

“Am Covid pentru a doua oară, dar este o formă ușoară, seamănă mult cu o răceală. Prima oară când am avut Covid a fost o formă extraordinar de gravă. Vaccinul m-a protejat foarte mult!”, a declarat Nicolae Botgros, la Prima TV.

Nicolae Botgros, infectat din nou cu COVID-19. “Am luat din același spital”

Dirijorul Orchestrei “Lăutarii” s-a confruntat, recent, cu anumite probleme medicale, astfel că a ajuns la spital, unde, de altfel, crede că s-a și infectat pentru a doua oară.

“A dat iar năpasta peste mine, am iar Covid și nu sunt așa în formă cum trebuie! Am avut niște probleme și cred că am luat din același spital unde am fost internat prima dată cu Covid. Văd că acum e mai ușor, nu am trecut prin febră și prin problemele cu saturația, dar încă stau acasă în carantină”, a mai spus artistul.

“Plămânii mei au fost afectați în proporție de 70 la sută”

Anul trecut, în octombrie, Nicolae Botgors ajungea la spital în strage gravă, infectat cu coronavirus. A fost internat la ATI timp de o lună, plămânii săi fiind teribil de afectați.

“Plămânii mei au fost afectați în proporție de 70 la sută, poate chiar și mai mult. Nu simțeam nimic, pentru că am fost sedat. Când pacienții sunt mai agitați, mai agresivi, medicii le pun niște injecții și îi calmează”, declara, anul trecut, artistul.