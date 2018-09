Nicole Cherry și sora ei, Carla, distracție maximă la NUBA!

Nicole Cherry, puștoaica-minune a showbizzului românesc, fost împreună cu sora ei, Carla, într-un renumit club de pe malul lacului Herăstrău. (Super oferta de angajare) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini unice cu frumoasa Carla, care locuiește și lucrează la Londra, ca make-up artist. (CITEȘTE ȘI: CUM S-A TREZIT POLIȚISTUL-SĂGEATĂ CU 3.000.000 € ÎN CONTURI ÎNTR-O SINGURĂ ZI)

Recent, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe sora celebrei cântărețe în cel mai exclusivist club de pe malul lacului Herăstrău, acolo unde a ieșit să se distreze alături de Nicolae Cherry și mai mulți prieteni de-ai artistei.

Îmbrăcată elegant, Carla a avut o apariție de-a dreptul senzațională în luxosul local. De cum a pășit în NUBA, sora lui Nicole Cherry s-a îndreptat glonț spre masa care îi era rezervată.

Nicole Cherry și sora ei s-au distrat de minune în club și au demonstrat că au o relație apropiată. De altfel, puștoaica minune a showbizz-ului românesc nu și-a scăpat sora niciodată din ochi, care a venit pentru câteva zile în România pentru a-și vedea rudele și persoanele care îi sunt dragi.

Nicole Cherry, relație specială cu părinții ei

În momentul în care s-a lansat în showbiz, Nicole Cherry a cucerit imediat publicul din România și într-un timp record a început să aibă concerte și recitaluri. Pentru că avea doar 14 ani, artista era în permanență însoțită de părinții ei. Nicole Cherry are o relație cu totul și cu totul specială cu părinții ei și împărtășește absolut orice cu ei. De la micile probleme, până la cele mai simple lucruri prin care trece zi de zi.

„Faptul că am fost protejată atât de bine se datorează părinţilor mei, tatălui meu. El poate să mă crească atât de frumos în continuare. Eu cred că ei tot o să mă crească, să mă înveţe. El îmi vrea binele şi are o experienţă mult mai mare decât mine. Dacă îl am pe tata chiar nu îmi e frică. În tot timpul ăsta el îşi doreşte să mă înveţe şi să mă pregătească pentru momentele în care nu va mai putea fi lângă mine. Mie îmi e foarte bine aşa cum sunt. Oamenii nu ştiu despre Nicole Cherry că, până când să fie ea cunoscută şi să câştige tot ce are, tatăl ei i-a oferit toate lucrurile astea", a povestit Nicole Cherry.