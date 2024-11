Nicolai Tand și Sorin Brotnei sunt câștigătorii Asia Express 2024. Au plecat acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro

Emoții mari pentru fanii show-ului Asia Express! Miercuri, 13 noiembrie 2024, se joacă marea finală a emisiunii de la Antena 1. Doar două echipe norocoase au reușit să ajungă până la ultima ediție, iar acum se vor lupta pentru premiul de 30.000 de euro, dar și pentru titlul de câștigător al uneia dintre cele mai solicitante competiții. Este vorba despre Ioana State – Mane Voicu și Sorin Brotnei – Nicolai Tand. Timp de 44 de etape, aceștia au depus eforturi uriașe pentru a parcurge Drumul Zeilor.



UPDATE ora 00:35 | Marea finală Asia Express 2024 s-a terminat! Nicolai Tand și Sorin Brotnei sunt câștigătorii premiului în valoare de 30.000 de euro.

UPDATE ora 00:10 | Momentul în care vor fi desemnați câștigătorii sezonului 7 Asia Express se apropie. Finaliștii au reușit să termine proba de la hotel, iar acum au primit o tabletă care îi duce la locul de întâlnire cu Irina Fodor.

UPDATE ora 00:00 | Concurenții au ajuns în câte o cameră de hotel unde trebuie să găsească indicii pentru a descifra câteva caractere balineze. În ajutor le-au venit apropiații care i-au sunat pe face time. Ioana și Mane au vorbit cu fostul câștigător America Express – Nelu Cortea, iar Nicolai și Sorin cu soțiile lor. Cifrele alcătuiesc, de fapt, codul seifului. Finaliștii au reușit să descopere cifrul, iar în interior au găsit o pungă de cafea.

UPDATE ora 23:45 | Emoțiile au atins cote maxime la Asia Express. Finaliștii au participat la un ritual specific zonei, înainte de Ziua Liniștii. Ioana State și Mane Voicu nu și-au putut stăpâni lacrimile.

UPDATE ora 23:30 | Proba de la piața de pește i-a pus în dificultate pe finaliști. Cei patru concurenți au fost degustați de experiența de acolo. Încă de la intrarea în piață, au fost întâmpinați de un miros urât.

UPDATE ora 23:00 | Probleme pentru Nicolai Tand și Sorin Brotnei în drumul către piața de pește. Șoferul pe care l-au ales a oprit mașina, motiv pentru care cei doi concurenți s-au enervat. În cele din urmă, localnicul le-a explicat faptul că este poliție pe drum.

UPDATE ora 22:30 | Cursa este din ce în ce mai strânsă. Nicolai Tand și Sorin Brotnei au un avans în fața echipei formate din Ioana State și Mane Voicu. Cei doi prieteni au început deja proba de la plajă, iar comedianții abia au ajuns. Proba a început cu baie cu gheață.

UPDATE ora 22:10 | Concurenții au fost nevoiți să se dea cu paranta. Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost foarte relaxați și chiar bucuroși că au avut parte de o astfel de experiență.

Lucrurile nu au fost la fel de roz pentru cealaltă echipă. Încă din edițiile anterioare, este cunoscută frica de apă a Ioanei State. Totuși, Mane Voicu a încercat să o liniștească.

UPDATE ora 21:50 | Tensiunile ating cote maxime în finala Asia Express. Ioana State a țipat la Mane Voicu pentru că nu a vrut de prima dată să o asculte. Astfel, ei au pierdut timp, iar Nicolai Tand și Sorin Brotnei i-au întrecut.

„De ce țipi la mine? Am recuperat timp în altă parte”, i-a spus Mane Voicu Ioanei State.

De asemenea, cursa din adâncurile Oceanului l-a adus la capătul răbdării pe Nicolai Tand.

UPDATE ora 21:30 | Ioana State și Mane Voicu au întâmpinat probleme la templu. Concurenții primesc întrebări despre lucruri pe care le-au întâlnit de-a lungul emisiunii. Cei care pun întrebările sunt foștii concurenți, prin intermediul unor filmulețe realizate în prealabil. Însă, pentru a putea vedea videoclipurile, finaliștii trebuie să afle codurile corespunzătoare. Cifrele sunt ascunse în diverse locuri.

UPDATE ora 21:00 | Irina Fodor i-a anunțat pe finaliști care este prima probă. Ei au fost nevoiți să găsească un grup format din minim trei turiști de naționalități diferite și să îi filmeze în timp ce le urează succes în marea finală. Nicolat Tand și Sorin Brotnei au găsit primii mașină către locația aleasă. În cele din urmă, ambele echipe au terminat proba și s-au îndreptat către un templu pentru a se ocupa de următoarea misiune.

UPDATE ora 20:30 | A început marea finală Asia Express. Echipele Ioana State – Mane Voicu și Sorin Brotnei – Nicolai Tand se luptă pentru premiul de 30.000 de euro. Telespectatorii sunt cu sufletul la gură și așteaptă să vadă cine sunt câștigătorii sezonului 7.

„Am trăit o experiență cap-coadă Asia Express, ceea ce mulți își doresc. Dacă până acum am avut emoții, acum sunt cele mai mari.”, a precizat Sorin Brotnei.

În data de 1 septembrie 2024, a avut loc premiera sezonului 7 Asia Express 2024, una dintre cele mai intense ediții de până acum. De altfel, încă de la început, acesta a fost conceput de a avea 11 etape în loc de 10 precum celelalte sezoane. Nouă echipe au plecat încrezătoare pe Drumul Zeilor, însă acum au rămas doar două pentru că show-ul a ajuns la final. Cele 18 vedete s-au aventurat cu doar un dolar pe zi, fără telefoane pe un traseu de aproape 7000 de kilometri, din Thailanda până în Bali.

Citește și: Scandal înainte de marea finală Asia Express. Carmen Negoiță și sora ei, acuzații grave la adresa lui Sorin Brotnei

Ediția de marți, 12 noiembrie, a emisiunii Asia Express a fost una intensă, pline de momente neașteptate. Echipele Carmen Negoiță – Andreea Perețeanu, Ioana State – Mane Voicu și Sorin Brotnei – Nicolai Tand au ajuns în Bali, unde s-au luptat pentru a ajunge în marea finală a show-ului.

În funcție de progresul din timpul probelor, concurenții au primit câte un cufăr care ascundea un zeu roșu, ceea ce însemna eliminarea din competiție. Ioana State și Mane Voicu au fost norocoșii care au scăpat fără nicio cutie periculoasă. Astfel, au avut locul asigurat în marea finală a emisiunii de pe Antena 1.

Surorile Carmen Negoiță și Andreea Prețeanu s-au ales cu două cufere. Astfel, șansele de eliminare au crescut, În schimb, Nicolai Tand și Sorin Brotnei au primit doar un cufăr. La finalul unei curse pline de emoții puternice, Irina Fodor a anunțat și a doua echipă care intră în finala Asia Express.

Prima cutie deschisă de Carmen Negoiță și Andreea Prețeanu a ascuns un zeu verde, însă norocul nu le-a surâs prea mult pentru că zeul din cea de-a doua cutie a fost roșu. Astfel, surorile au părăsit competiția chiar înainte de finală, iar Nicolai Tand și Sorin Brotnei au rămas în concurs. Vezi aici LIVE VIDEO marea finală Asia Express 2024!

Marți, 12 noiembrie, la scurt timp după difuzarea ediției în care ea și sora sa au fost eliminate, Carmen Negoiță a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Vedeta s-a arătat recunoscătoare pentru experiența trăită pe Drumul Zeilor și a ținut să mulțumească echipei de producție.

„Știu că am mai spus-o și o să mai spunem. Asia Express este cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o. Grea, mult mai grea decât ce se vede la televizor, dar atunci când îți iese ceva ești în rai. Rai care poate să dureze o zi sau 5 minute. Brusc nu ți se mai leagă un autostop sau o probă și iar ești în iad. Am folosit aceste cuvinte fix ca să întelegeți putin emoțiile extreme prin care treceam. Uneori păream bipolare, dar acum râzi, acum plângi. Știi că ești mort de foame, obosit, dormi pe unde apuci și logic ar fi să vrei să pleci acasă, în confort. Dar nu poți. Ești un dependent de adrenalină, care vrea mai mult și mai mult. Este o experiență pe care nu ai cum să o înțelegi pe deplin, decât dacă o trăiești.

Și noi am trăit la maxim aceste 2 luni, iar pentru asta vă mulțumim. Mulțumim producției, oamenilor minunați din spate care au avut grijă de noi, care ne-au încurajat și care ne-au certat când o luam razna. Am avut 2 echipe minunate în Asia, 2 reporteri și 2 cameramani care au fost familia noastră. Nu am văzut niciodată o asemenea organizare. Mulțumim celor de acasă, care ne-au încurajat și au ținut cu noi până în ultimul moment. Și mulțumim familiei noastre numeroase, pentru că tremurau acasă, așteptând un telefon în care să le zicem că mai stăm puțin în competiție. A fost magic”, a transmis Carmen Negoiță pe Instagram.