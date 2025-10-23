Nicolas Sarkozy, tratament special la închisoare! Are parte de protecție non-stop

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va avea parte de doi polițiști care vor fi staționați în celulele din apropiere pe toată durata detenției sale, pentru siguranța că acesta nu va păți nimic, a mărturisit ministrul francez de Interne, potrivit The Guardian.

Fostul președinte a ajuns la închisoarea La Santé din Paris, marți, pentru a-și ispăși pedeapsa de cinci ani, după ce a fost acuzat pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri pentru campania electorală din Libia. Aceasta a fost o cădere spectaculoasă pentru un om care a condus țara între 2007 și 2012.

Nicolas Sarkozy, tratament special la închisoare

De asemenea, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a precizat la radio Europe 1 că doi polițiști din cadrul serviciului de securitate care protejează foștii președinți vor fi staționați tot timpul în celule vecine pe toată durata detenției lui Sarkozy.

„Fostul președinte al republicii are dreptul la protecție datorită statutului său. Există în mod evident o amenințare la adresa sa, iar această protecție este menținută pe durata detenției”, a declarat Nuñez.

Acesta a mărturisit că polițiștii vor fi alături de Sarkozy “atât atât timp cât va fi necesar”. Aceștia vor face parte dintr-o echipă care va lucra în ture. Fostul președinte francez va fi deținut în unitatea de izolate a închisorii din La Santé, unde deținuții locuiesc în celule individuale și sunt ținuți separați în timpul activităților din aer liber. Aceștia nu trebuie să intre în contact cu alți deținuți ai închisorii.

De asemenea, Nicolas Peyrin, din sindicatul CGT, a mărturisit că personalul de la închisoarea La Santé era capabil să asigure siguranța deținuților și că poliția nu era necesară. „Nu există nicio valoare adăugată”, a declarat el pentru BFM TV.

Wilfried Fonck, șeful unui alt sindicat al gardienilor de închisoare, a precizat pentru radioul RTL: „Practic, ne spun că nu știm să ne facem treaba”. Avocații fostului președinte francez a depus o cerere de eliberare anticipată și au mărturisit că aceasta să fie examinată în aproximativ o lună. Aceștia speră să obțină eliberarea anticipată până de Crăciun.

Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii își vor alege primarul

Donald Trump vs. Emmanuel Macron! Duelul „strângerii de mână” care a devenit viral pe TikTok!