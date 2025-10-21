Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bucureștenii își vor alege primarul

Coaliția de guvernare a decis data la care vor fi organizate alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului, punând capăt speculațiilor din ultimele săptămâni. În prezent, funcția este ocupată de Stelian Bujduveanu din partea PNL începând cu 26 mai, de când Nicușor Dan a renunțat la Primăria Capitalei și a devenit Președinte al României.

Liderii coaliției de guvernare au stabilit data la care vor avea loc alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului și anume pe 7 decembrie, conform G4media. Discuțiile privind această dată erau în desfășurare de câteva zile, când s-a luat în considerare și data de 30 noiembrie, cu o săptămână mai devreme, chiar de Sfântul Andrei.

Premierul Ilie Bolojan declarase că va propune ca alegerile să fie organizate fie în ultima duminică din noiembrie, fie în prima duminică din decembrie. Sorin Grindeanu propusese, de asemenea, 30 noiembrie ca dată posibilă, însă prelungirea weekendului de 1 decembrie putea reduce prezența alegătorilor în Capitală. De această dată, va fi organizat un singur tur, iar cel care va obține cele mai multe voturi, va obține funcția la Primăria Capitalei.

Ce candidați vor fi pe liste pentru Primăria Capitalei

Fiecare partid din coaliție va merge cu propriul candidat, o decizie menită să evite tensiunile interne. PSD a refuzat constant organizarea alegerilor cu un candidat comun PNL-USR, iar președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, avertizase că un astfel de compromis ar putea duce la retragerea PSD din coaliția de guvernare.

În acest moment, candidații principali ai partidelor sunt:

Ciprian Ciucu (PNL): primar al Sectorului 6 pentru al doilea mandat, apropiat al premierului Ilie Bolojan;

Daniel Băluță (PSD): primar al Sectorului 4 pentru al treilea mandat, prim-vicepreședinte PSD;

Cătălin Drulă (USR): deputat și fost ministru al Transporturilor, apropiat al președintelui USR, Dominic Fritz.

Încă nu se cunoaște identitatea candidatului din partea AUR, deși se vehiculează numele europarlamentarului Gheorghe Piperea, fără confirmare oficială din partea liderului George Simion.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan a făcut anunțul despre demisia lui Ilie Bolojan: ”Nicidecum”

BREAKING! România a dejucat un atentat cu bomba al rușilor, la București. Anunțul făcut de SRI