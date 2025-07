Nicolas, un adolescent de 15 ani, a ajuns la ATI după ce artistul lui preferat l-a îndemnat să sară de pe scena Beach, please!

Scene șocante la festivalul Beach, Please! din Costinești. Nicolas, un tânăr de 15 ani, a fost încurajat de rapperul american Destroy Lonely să sară de pe scenă principală în mulțime, de la 3 metri înălțime. Momentul extrem s-a terminat cum nu se putea mai rău. Adolescent a ajuns de urgență la spital.

Nicolas, un adolescent de 15 ani, a participat la festivalul Beach, Please! cu acordul mamei sale, deoarece minorii între 15 și 17 ani pot intra în festival doar în baza unei declarații pe proprie răspundere semnată de părinte.

Tânărul și-a îndeplinit visul și a fost prezent la concertul artistului său preferat, rapperului american Destroy Lonely. În timpul spectacolului, băiatul a scris pe telefon că își dorește să urce pe scenă alături de rapper.

Adolescent de 15 ani rănit după ce a sărit de pe scenă

Dorința i-a fost îndeplinită. Rapperul american l-a chemat alături de el pe scenă. La finalul recitalului, artistul l-a îndemnat pe tânăr de mai multe ori să sară în mulțime. Inițial, Nicolas a refuzat, însă la insistențele artistului a sărit de la 3 metri înălțime și a aterizat pe gardul metalic – care separă spectatorii de scenă – situat în fața publicului.

„Tu o să sari! Am nevoie de tine să sari înapoi între fani! Eşti pregătit?”, spune în filmare Destroy Lonely

După ce a sărit în mulțime, Nicolas a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la Terapie Intensivă. Tânărul s-a ales cu o contuzie pulmonară și o leziune pe ficat și la unul dintre rinichi. De pe patul de spital, adolescentul de 15 ani a mărturisit că – după ce a aterizat cu abdomenul pe gardul de metal – s-a speriat foarte tare și a simțit că nu mai poate respira.

”M-a prins pe margiena scenei. El m-a tot îndrumat să sar. Eu m-am dat în spate, i-am spus că nu vreau. M-a luat de hanorac și tot îmi spunea să sar. Când am căzut am crezut că mor. Nu am mai avut aer, am rămas fără aer. Și nu știu. Am crezut că dacă nu o să primesc ajutor aici vor fi ulimele clipe”, a spus Nicolas de pe patul de spital, pentru observatornews.ro.

Mama tânărului este decisă să facă plângere la poliție împotriva rapperului american: ”M-a sunat de dimineață și mi-a zis să vin la spitalul de urgență. Are răni pe picioare, umărul îl doare foarte tare.”.

Selly condamnă gestul extrem al rapperului american

După incidentul de noaptea trecută, Andrei Șelaru, organizatorul festivalului Beach, Please! a transmis public că nu va mai permite accesul spectatorilor pe scenă, indiferent dacă sunt sau nu invitați de artiști. De asemenea, Selly condamnă gestul inconștient al rapperului și american și a anunțat că pe viitor nu va mai colabora cu el.

„Dincolo de gestul lui Nicolas de a sări de scenă, vreau să vorbesc despre gestul iresponsabil al artistului de pe scenă care a îndemnat de mai multe ori acest tânăr, care se vede clar că nu-şi dorea să facă acest lucru, să sară de pe scenă. De astăzi intezicem participanţilor să mai urce pe scenă, indiferent dacă sunt invitaţi de artişit”, a declarat Andrei Şelaru, organizator Beach Please.