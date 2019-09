Nicole Cherry, adevărul despre operațiile estetice pe care și le-a făcut! ”Nasul e chiar în centru, îţi poate schimba totul”

Îndrăgita cântăreață a recunoscut în cadrul unui interviu că nu este împotriva operațiilor estetice, mărturisind că inclusiv ea și-a făcut mici ”ajustări” la nivelul feței.

Nicole Cherry a vorbit astăzi, în cadrul ”Star Matinal”, emisiune prezentată de Flick şi Popescu, de la Antena Stars, despre intervențiile de înfrumusețare pe care și le-a făcut.

“Probabil mi-am făcut acea procedură la guşă, pe care am şi recunoscut-o. Ulterior, am auzit că mai mulţi doctori esteticieni şi-au dat cu presupusul şi au analizat pozele mele de pe Instagram şi că şi-au dat seama din pozele alea că eu de fapt mi-am făcut nasul. Dacă mi-l făceam, era bine, nici nu mă învineţeam, după o săptămână eram perfectă. E o operaţie foarte grea, şi în primul rând, m-ar speria operaţia în sine şi faptul că ar trebui sa iau o pauză destul de mare de la activitatea mea şi nu pot să-mi permit momentan să fac lucrul acesta. Nu-l văd ca pe un mare defect şi mă şi sperie că poate nu-mi place rezultatul final, asta mă sperie cel mai tare când vine vorba despre o operaţie la faţă. Nasul e chiar în centru, îţi poate schimba totul. Eu sunt ok cu operaţiile estetice, până la un punct. Dacă nu se întrece măsura şi până la urmă chiar este nevoie, eu zic da. Dacă pe tine te face să te simţi mai bine, do it! Nu sunt contra şi mi se pare că până la urmă e important să fim noi împăcaţi cu aspectul nostru fizic. Unele persoane ajung să se urâţească din fete foarte frumoase şi asta nu ar trebui să se întâmple”, a mărturisit artista.

Şi nu doar despre operaţiile estetice a vorbit Nicole Cherry, ci şi despre povestea de iubire pe care o trăieşte. S-a mutat cu iubitul, iar acest pas a schimbat-o şi a făcut-o să fie mult mai responsabilă.

“De gătit n-am avut probleme, îmi place, asta e foarte bine. Şi dacă trebuie să fac curat, să calc, aici e vorba de cum ai trait. Le faci şi tu ulterior, chiar dacă nu le-ai făcut poate acasă, nevoia te învaţă. Am şi acum ajutorul mamei, în rest, cu el mă înţeleg foarte bine, el e cu partea financiară, eu sunt cu partea casnică. Cred că relaţia m-a maturizat, fiind şi prima mea relaţie serioasă. Simt că e prima iubire pe care o trăiesc cu adevărat. El e o persoană foarte calmă şi asta m-a făcut şi pe mine să fiu mai înţelegătoare şi să nu mai fiu atât de explozivă. Chiar simt că m-a schimbat in bine. Am noroc de un iubit care are o gelozie controlată. Avem o relaţie bazată pe încredere. Ştie că sunt mereu însoţită de tatăl meu şi probabil şi asta îi ofera o lejeritate”, mărturiseşte artista.