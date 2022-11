Nicole Cherry își dorește să devină mamă de băiat. Ce a declarat cântăreața: „A doua încercare...”

Nicole Cherry este o mămică tânără și împlinită. De când a apărut Anastasia în viața ei, Nicole se concentrează foarte mult pe creșterea fetiței și, își ia în serios noua postură de mămică. Recent, cântăreața a mărturisit că-și dorește și un băiețel.

Nicole Cherry (23 de ani) și Florin Popa (31 de ani) sunt foarte fericiți, de când Anastasia a apărut în viața lor. Nicole se bucură de un succes colosal în muzică și, de când a devenit mamă, se simte cea mai împlinită și în plan personal.

Chiar dacă a ales să fie o mamă foarte, foarte tânără, cântăreața spune că este cea mai fericită când își ține fetița în brațe.

Nicole Cherry își dorește și un băiețel

După ce a trecut cu brio de primul an, dificil pentru o femeie, până se acomodează cu statutul de mamă, Nicole declară că își dorește și un băiețel, mai ales că a crezut, dintotdeauna, că ea este potrivită pentru a fi mamă de băiat.

„Mult timp am crezut, până să aflu că va fi Anastasia, că voi fi mamă de băiat. Mi se părea mie că am față de mamă de băiat și cred că și oamenii îmi spuneau mai des asta, dar a ieșit fetiță. Până la urmă nu știi a doua încercare ce o să fie, ce urmează. (…) După experiența pe care am acumulat-o în primul an cu Anastasia … e greu cu fetițele, cred că e mai greu decât cu băieții și, din ce am auzit eu, aș opta pentru un băiat”, a mărturisit cântăreața, pentru Antena Stars.

(CITEȘTE ȘI: Nicole Cherry face dezvăluiri despre micuța Anastasia, la aproape un an după naștere: “Nu-l vrea pe taică-su)

Cântăreața a mai declarat că, de când a apărut fetița ei, tot ce face, face cu gândul la Anastasia, ca să nu o dezamăgească atunci când va crește mare.

„Cam tot ce fac eu de când a apărut Anastasia, am gândul ăsta înainte să fac acel lucru, dacă fac bine, dacă o să fie mândră, dacă o să-i placă. Și cumva, cred că dau mai mare atenție acum la tot ce se întâmplă în viața mea. Și cred eu că o să fie mândră atunci când se va uita peste ani și va înțelege, pentru că mai avem ceva până atunci”, a declarat Nicole Cherry, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.