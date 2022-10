Niculina Stoican a făcut anunţul despre infidelitate, după 30 de ani de căsnicie cu Vasile Stănescu. A recunoscut tot

Niculina Stoican (51 de ani) are o căsnicie fericită, de peste 30 de ani, cu Vasile Stănescu. Deși relația celor doi nu a fost întotdeauna roz, au reușit să treacă peste toate obstacolele. În urmă cu câțiva ani, artista a recunoscut faptul că a fost înșelată de soțul ei. Acest fapt, culmea, nu a dus la schimbări majore în cuplu, dimpotrivă, vedeta susține că își iubește partenerul de viață, ca-n prima zi.

Niculina Stoican și Vasile Stănescu au împreună un băiat, Vlad (28 de ani), mândria familiei. Cântăreața a încercat mereu să aibă liniște în căminul său, în ciuda problemelor pe care le-a avut de înfruntat.

În cadrul unui interviu, cunoscuta artistă a dezvăluit care este secretul unei căsnicii fericite.

„Nu aș da pentru nicio pasiune din lume relația pe care o am cu soțul meu. Trebuie să cauți în subconștientul tău, să vezi dacă, după săptămâna în care ești plecat, te trimite sufletul și mintea într-un loc în care este și celălalt.

Iar când ajungi acolo, să te detașezi și să îți fie bine. Iubirea de cuplu înseamnă dependență. Te duci la dependență dacă respecți, ajuți, ții cont de celălalt și îți pasă de el”, a precizat Niculina Stoican, la Etno TV.

Niculina Stoican a fost înșelată

Căsnicia i-a fost pusă la încercare de multe ori, dar cu toate acestea Niculina Stoican nu își poate vedea viața fără tatăl copilului său.

În urmă cu ceva timp, artista a povestit un episod mai puțin plăcut din căsnicia cu Vasile Stănescu. Cântăreața a fost sunată de presupusa amantă a acestuia, care susținea că are o relație cu soțul ei: ”N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu.

Am primit telefoane: „Știi, soțul tău mă iubește’. I-am spus: „Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește, când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu”, a spus Niculina Stoican, la Antena Stars.

Vasile Stănescu a făcut închisoare trei ani

În anul 2014, Vasile Stănescu a fost închis pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei. Ulterior, Niculina Stoican s-a confruntat cu o depresie severă și cu greu a reușit să se obișnuiască cu ideea că soțul ei va sta departe de familie:

”Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta. Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață, care ne-a fost întreruptă.

Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a mai spus Niculina Stoican.