Niculina Stoican, scandal monstru cu Olguţa Berbec! De unde a pornit totul, de fapt, şi ce au să-şi reproșeze cele două artiste

Este război în lumea folclorului românesc. Niculina Stoican (51 de ani) este acuzată de către Olguța Berbec (38 de ani) că i-ar fi furat o piesă și îi cere daune morale în instanță. Niculina ar fi schimbat doar versurile și linia melodică a lăsat-o neschimbată. Care este adevărul, de fapt?

Scandalul dintre cele două cântărețe de muzică populară a început în momentul în care Niculina Stoican i-ar fi furat piesa Olguței Berbec, pe nume “Dragoste veche și nouă”, și a urcat-o pe YouTube.

Olguța nu a stat prea mult pe gânduri așa că a acționat-o în instanță pe colega ei de breaslă. Miercuri, 14 iunie, cele două artiste au ajuns în fața magistraților pentru a da declarații, dar nu și-au vorbit. Solista a explicat că nu a fost intenția ei să ajungă în instanță, dar a fost forțată de cei de la YouTube. Mai mult, Olguța a cerut în mod simbolic daune morale, în valoare de 1 euro.

CITEȘTE ȘI: DE CE NU A ÎNCURAJAT-O ANGELICA STOICAN PE FIICA EI SĂ ÎI URMEZE CARIERA. NICULINA STOICAN: „N-AM PUTUT SĂ O ÎNȚELEG NICIODATĂ”

Cum a început, de fapt, scandalul dintre Olguța și Niculina

Pentru a vă pune mai bine în temă cu întregul scandal, “Dragoste veche și nouă” este melodia imprimată de Olguța Berbec în anul 2014, când a scris textul, iar compoziția este realizată de Aurel Blândea. Un an mai târziu, interpreta de muzică populară și-a înregistrat piesa la UCMR-Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, pentru care a primit sume modice de bani ca drepturi de autor.

Apoi, la 7 ani distanță, în 2021, Niculina Stoican a înregistrat și ea o piesă cu aceeași linie melodică, dar cu un alt titlu: “Iar mi-e dor de Mehedinți”. YouTube a cerut uneia dintre ele să renunțe. Cum nu s-au înțeles, solistele au ajuns la tribunal.

”Am fost chemate amândouă în instanță pentru a ni se lua o opinie. Atât. A fost un soi de interviu. Nu a fost sub jurământ. Avocatul îmi explicase că va fi ceva relaxat. Ea a auzit ce am spus eu, eu am auzit ce a spus ea.

Când a fost întrebată de judecător dacă este de acord că linia melodică a piesei ei seamănă cu a mea lansată în 2015, ea a recunoscut și a spus da. Pentru mine nici nu mai contează altceva”, a declarat, în cadrul unui interviu, Olguța Berbec.

Se pare că Olguța Berbec a știut de la bun început că Niculina Stoican îi cântă piesa, dar ea susține că nu a avut nicio problemă până când a primit o notificare. În plus, YouTube, pentru a remunera pe una dintre ele, a cerut să se lămurească situația. Olguța Berbec a fost obligată să depună o acțiune într-o perioadă de 10 zile, iar așa s-a ajuns la un război pe care cele două îl poartă în instanță.

”Am știut că îmi cântă piesa și nu am spus nimic. Nu eram nici prima și nici ultima care pățește așa ceva. Știam de la apropiați că a modificat versurile și că a înregistrat-o. Lucrurile rămâneau așa dacă nu mă notifica drept autoare.

Inițial eu am notificat-o prima dată, iar cei de la YouTube i-au dat jos piesa. Melodia a fost urcată iar pe YouTube și în acel moment ea m-a contra notificat. YouTube este ca un robot, mi-a dat șansa să fac un demers în 10 zile, să le prezint o acțiune.

Mă puteau închide și pe mine. Și atunci a spus, mergeți în instanță și decideți autorul. Nu am vrut să mă judec cu nimeni, dar nici nu mai puteam da înapoi! Nu mă face fericită situația aceasta. Mă mâhnește fiecare telefon, dacă trebuie să vorbesc despre acest aspect”, a mai declarat Olguța.

Ce are de spus Niculina Stoican în acest caz

Niculina nu a vrut să comenteze pe acest subiect și a declarat că va vorbi abia în momentul în care instanța se va pronunța.

”Nu comentez. În momentul în care instanța se va pronunța și va exista o hotărâre judecătorească, voi vorbi. Până atunci nu fac nicio declarație”, a spus Niculina Stoican, pentru Fanatik.

VEZI ȘI: NICULINA STOICAN NU A FOST, ÎNCĂ, LA MORMÂNTUL LUI PETRICĂ MÎȚU STOIAN. CARE ESTE MOTIVUL