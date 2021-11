Niculina Stoican, mărturisiri despre amanta soțului „Am primit telefoane: Știi, soțul tău mă iubește”

Niculina Stoican a povestit despre momentele dificile din viața ei. Cântăreața a fost înșelată la un moment dat de către partenerul ei de viață.

Artista de 50 de ani este căsătorită de ani buni cu Vasile Stănescu, cu care are un băiat, Vlad. Niculina Stoican a trecut printr-un moment de răscruce atunci când a fost sunată de o femeie, care susținea că are o relație cu soțul ei.

„N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu.

Am primit telefoane: „Știi, soțul tău mă iubește”. I-am spus: „Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu. Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu.”, a declarat Niculina Stoican la Antena Stars.

Soțul artistei a făcut închisoare trei ani

Artista a trebuit să rămână puternică după ce partenerul ei de viață a fost arestat și închis timp de trei ani de zile, pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei.

În anul 2014, Vasile Stănescu a fost închis pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei. Ulterior, Niculina Stoican s-a confruntat cu o depresie severă și cu greu a reușit să se obișnuiască cu ideea că soțul ei va sta departe de familie.

„Soțul meu a stat acolo aproape 3 ani și, când s-a întors, viața noastră a luat-o de la capăt. Cred că am făcut față cu demnitate la toată situația asta.

Viața noastră a fost întreruptă de nedreptăți. Eu și soțul meu am învățat să retrăim această viață care ne-a fost întreruptă.

Eu am trecut prin momente foarte grele, am făcut depresie, atacuri de panică. Am avut multe griji, dar am încercat să nu-i împovărez pe ceilalți cu ele”, a mai spus Niculina Stoican pe CANCAN.RO.